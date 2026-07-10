Afrobasket U18 : Le Bénin arrache l’unique ticket à Ouagadougou chez les filles

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Les Burkinabè n'ont pas réussi à se qualifier à l'Afrobasket filles.

L’équipe U18 filles du Bénin s’est qualifiée pour les phases finales de l’Afrobasket U18, prévues à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Les Béninoises ont remporté leurs deux matchs face au Burkina Faso. 

Les Béninoises ont validé leur qualification en s’imposant pour la deuxième fois face aux Burkinabè sur le score de 49 à 46.

L’équipe du Burkina Faso, battue lors de la première rencontre, espérait refaire son retard. Mais elle a connu une entame difficile et était menée à la mi-temps (22-28).

Lire aussi: Qualifications Afrobasket U18, le Burkina Faso bat à nouveau le Bénin chez les garçons

Grâce notamment à Stivine Tchiakpe, auteure de 35 points et créditée d’une évaluation de 13, le Bénin s’impose 49 à 46.

Le Bénin représentera la Zone 3 lors des phases finales de l’Afrobasket U18, prévues en Côte d’Ivoire du 3 au 16 août 2026. Le Mali est le tenant du titre de la dernière édition.

 
     
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