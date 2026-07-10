Forum des mines 2026 : La Chambre des mines appelée à créer une plateforme de capitalisation

Après trois jours d’échanges consacrés aux enjeux de la santé, de la sécurité et de l’environnement dans le secteur minier, le Forum Mine organisé par la Chambre des Mines du Burkina Faso (CMB 2026) s’est achevé le jeudi 9 juillet à Ouagadougou. Les travaux ont débouché sur une série de recommandations adressées à l’État, aux compagnies minières, à la Chambre des mines et aux communautés.

À l’occasion de la cérémonie de clôture de cette troisième édition, le camarade ministre de l’Energie, des mines et des carrières, le camarade Yacouba Zabré Gouba, a salué la mobilisation des acteurs et la qualité des échanges. Il a estimé que les travaux ont permis de dégager des solutions adaptées au contexte burkinabè.

Selon lui, un secteur minier performant ne peut se construire durablement sans placer la protection de l’environnement, la santé des travailleurs, la sécurité des sites et le bien-être des communautés au cœur de ses priorités.

« Les recommandations issues du forum constituent une feuille de route précieuse pour renforcer la gouvernance environnementale et sociale du secteur, améliorer la prévention des risques professionnels, soutenir la réhabilitation des sites miniers et favoriser l’innovation » a-t-il mentionné.

Des recommandations pour tous les acteurs

Présentées au nom du comité scientifique, les recommandations appellent l’État à renforcer le cadre juridique HSE, soutenir les investissements et la formation et mettre en place un plan national d’intervention d’urgence.

Les compagnies minières sont invitées à mieux protéger les travailleurs, renforcer le dialogue avec les communautés, partager les bonnes pratiques et accélérer la digitalisation de la gestion des risques.

La Chambre des mines est appelée à créer une plateforme de capitalisation des expériences et à développer la collaboration avec les structures de recherche.

Pour le président du comité d’organisation, camarade Fulbert Sawadogo, l’enjeu est désormais de transformer ces recommandations en actions concrètes.

« Nous avons pu sortir avec des recommandations très intéressantes qu’il faut capitaliser. L’étape suivante sera de voir comment les mettre en œuvre pour le bien du secteur minier », a-t-il déclaré.

Il a également salué l’apport des différents acteurs, des chercheurs et des étudiants, tout en évoquant les défis de coordination et de financement.

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Placée sous le thème « Environnement, Santé, Sécurité : libérer le plein potentiel minier », cette troisième édition du Forum Mine CMB a réuni autorités publiques, compagnies minières, experts, chercheurs, partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations de la société civile.

Namwin-Kièlè Christopher SOMDA (Stagiaire)

Burkina 24