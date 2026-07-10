Mondial 2026 : Le rêve marocain s’arrête en quarts de finale

Dernier représentant du continent africain en lice, le Maroc ne verra pas les demi-finales de la Coupe du monde 2026. Les Lions de l’Atlas se sont inclinés 2-0 face à une équipe de France réaliste et efficace, mettant ainsi un terme aux espoirs africains. Comme en 2022, les Marocains quittent la compétition après un nouveau parcours remarqué.

Pendant la première partie, les Lions de l’Atlas ont tenu tête aux Bleus. Solides défensivement et disciplinés dans leur organisation, les hommes de Mohamed Ouahbi ont longtemps contenu les offensives françaises.

Malgré plusieurs situations de part et d’autre, notamment un penalty obtenu par les tricolores, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Mais la rencontre a basculé dès le retour des vestiaires. A la 60e minute de jeu, la France a trouvé les ressources pour faire la différence.

Kylian Mbappé a d’abord ouvert le score avant qu’Ousmane Dembélé ne fasse le break, à la 66e minute, assommant définitivement les ambitions marocaines. Plus réalistes dans les deux surfaces, les Bleus ont ensuite parfaitement géré leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Une campagne marocaine qui confirme les ambitions africaines

Si l’aventure s’achève sur une note amère, le Maroc quitte la compétition avec les honneurs. Dernier survivant africain après les éliminations des autres représentants du continent, les Lions de l’Atlas auront une nouvelle fois porté les espoirs de toute l’Afrique.

Comme lors de la précédente édition, leur parcours confirme la montée en puissance du football marocain sur la scène internationale. Grâce à une équipe compétitive, disciplinée et capable de rivaliser avec les meilleures nations, le Maroc s’impose désormais comme une référence du football africain.

La France encore portée par un Mbappé historique

Une nouvelle fois décisif, Kylian Mbappé a confirmé son immense influence dans cette Coupe du monde. Avec cette réalisation, l’attaquant français porte son total à huit buts, rejoignant Lionel Messi en tête du classement des meilleurs buteurs de ce tournoi.

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La soirée est également historique sur le plan individuel. Grâce à sa passe décisive, Mbappé devient le meilleur passeur de l’histoire de l’équipe de France, confirmant son statut de figure majeure du football français. Il inscrit 20 buts en 20 matchs de Coupe du monde. Aux côtés d’un Ousmane Dembélé très inspiré, Mbappé a conduit les Bleus vers une nouvelle demi-finale mondiale.

La France attend désormais de connaître son adversaire en demi-finale le 14 juillet à 19h, qui sera l’Espagne ou la Belgique (à suivre ce vendredi à 19h).

Namwin-kièlè Christopher SOMDA (Stagiaire)

Burkina 24