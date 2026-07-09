Burkina Faso : Création de Bouboulou S.A., une mine d’or industrielle 100% étatique

Le Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé, ce jeudi 9 juillet 2026, l’hebdomadaire session du Conseil des ministres. Selon le Camarade Ministre Porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, le Conseil a adopté plusieurs dossiers et pris d’importantes décisions pour la bonne marche de la Nation et le plein épanouissement des Burkinabè, conformément aux idéaux de la Révolution Progressiste Populaire.

Au titre du ministère de l’Économie et des Finances, le Conseil a adopté le projet de loi de règlement et ses annexes Exercice 2025.

Selon la Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Économie et des Finances, chargée du Budget, la Camarade Fatoumata BAKO/TRAORÉ, en dépit du contexte géopolitique mondial sous tension et des impératifs de sécurisation du territoire national, le pays affiche une santé macroéconomique remarquable.

Cette bonne perspective est portée, entre autres, par l’Offensive agro-pastorale et halieutique, les investissements structurants dans le cadre des Initiatives présidentielles et une forte mobilisation fiscale.

Le Burkina Faso enregistre ainsi un « taux de croissance de 5,3% pour 2025 contre un taux de 4,8% pour 2024 (…) avec un déficit budgétaire général qui se réduit à 334 milliards francs CFA environ, pour un niveau en 2024 de 856 milliards francs CFA », indique la Ministre chargée du Budget.

Cette trajectoire positive, selon la Camarade BAKO/TRAORÉ, est consolidée par l’excellence de la signature financière du pays sur le marché régional et une rationalisation des dépenses publiques. Il ressort donc un résultat comptable national de 72 milliards francs CFA en 2025, contre 4 milliards francs CFA en 2024.

Mine d’or Bouboulou S.A. : 32 milliards francs CFA investis, 39 milliards de recettes attendus

Pour le compte du ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté un décret portant octroi de permis d’exploitation industrielle de grandes mines d’or à la société SOPAMIB BOUBOULOU S.A.

Selon le chef du département en charge des Mines, le Camarade Yacouba Zabré GOUBA, cette nouvelle mine d’or, « Bouboulou S.A. », de la société d’État SOPAMIB (Société de Participation minière du Burkina) est située dans la commune de Yako, région de Yaadga. Le projet marque le retour de l’État dans la gestion directe de ses ressources minières.

« C’est une révolution qui est en marche dans le secteur minier (…), c’est la rupture avec un modèle de concession passive pour que l’État lui-même puisse devenir un acteur industriel à part entière », soutient le ministre GOUBA.

Ce projet souverain représente un investissement massif de plus de 32 milliards francs CFA et va s’étaler sur une durée de vie de plus de 15 ans. Avec une production moyenne attendue de plus de 7 tonnes d’or, l’exploitation va générer plus de 39 milliards francs CFA de recettes directes pour le budget national (hors dividendes) et, permettre la création et le maintien de 1 200 emplois directs et indirects.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso