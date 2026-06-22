Le Gouverneur de la BCEAO salue les performances de l’économie burkinabè

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Le Président du Faso, Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a accordé, dans la matinée de ce 22 juin 2026, une audience au Gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Une opportunité pour M. Jean-Claude Kassi BROU de faire le point de la santé économique, monétaire et financière de la sous-région, tout en mettant un coup de projecteur sur les performances remarquables du Burkina Faso.  

« La région est dans une dynamique positive, une bonne dynamique, et ce sont des informations importantes qu’il fallait porter à l’attention du Président du Faso », a déclaré M. Jean-Claude Kassi BROU, à l’issue de l’audience.

Le Gouverneur de la BCEAO a donc rassuré sur l’évolution des grands agrégats macroéconomiques de l’institution. Qu’il s’agisse de la croissance économique, de la maîtrise de l’inflation ou de la position extérieure, les signaux affichent une orientation favorable.

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Selon l’hôte du jour, les dernières données de la BCEAO confirment une bonne orientation de la croissance du Burkina Faso et une gestion maîtrisée des tensions inflationnistes. « Nous avons également salué la résilience et la performance de l’économie burkinabè », a-t-il soutenu.

Les échanges ont aussi porté sur l’ancrage territorial de l’institution financière au Burkina Faso. Un point d’étape a été fait sur l’état d’avancement des grands chantiers de la BCEAO au pays des Hommes intègres, avec des perspectives à court et moyen termes.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso  

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