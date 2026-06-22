Musique : Blacky La Melo dédicace « Burkina All Star », son premier album

L’artiste Blacky La Melo a officiellement présenté, le vendredi 19 juin 2026 au CENSA à Ouagadougou, son tout premier album intitulé « Burkina All Star ». Un projet collaboratif de douze titres, fruit d’une année de travail acharné, qui ambitionne de bâtir un pont entre générations et de faire rayonner la musique du Burkina Faso bien au-delà de ses frontières.

Burkina all star, un premier album aux allures d’une déclaration d’amour au Burkina Faso. Après trois ans de carrière sans projet discographique long format, Blacky La Melo franchit enfin ce cap symbolique.

Lancé en août 2025 et porté pendant près d’un an, « Burkina All Star » compte douze titres aux thématiques variées : la solitude, l’amour, la paix, les rêves de l’enfance, les réalités du quotidien burkinabè, etc. Une diversité assumée, voulue pour toucher le plus grand nombre.

« Aujourd’hui, c’est la sortie de mon projet et c’est un an de travail. Je suis très fier d’avoir réussi à réunir la majorité des artistes burkinabè, que ce soit de la nouvelle génération ou de l’ancienne génération », confie l’artiste à la presse au soir de la dédicace.

La force de « Burkina All Star » réside dans son caractère délibérément rassembleur. Blacky La Melo a su convaincre plusieurs figures de la scène musicale nationale de s’associer à l’aventure, parmi lesquelles Elty, Amzy, Reman, Kuni, Smarty et le vétéran Alif Naaba. Ce dernier apparaît sur le titre phare Mon Faso, en compagnie de la jeune artiste Kuni.

« Blacky est un jeune très respectueux, un jeune qui a envie de porter son pays. Ce sont ces personnes-là qu’on doit accompagner », a déclaré Alif Naaba, dont la présence aux côtés de la relève résume à elle seule le sens du projet.

Pour Blacky La Melo, cette mission dépasse le simple cadre artistique : « C’est une révolution pour la musique burkinabè. Je voulais être ce pont entre la nouvelle et l’ancienne génération, et faire découvrir de nouveaux talents au public », souligne-t-il.

Derrière « Burkina All Star » se trouve la maison de production Endgame Music, dont le gérant, Aune Sane, de nationalité sénégalaise , n’a pas caché sa fierté de contribuer au rayonnement de la musique burkinabè.

« Au Burkina, il y a beaucoup de talent. C’est une fierté d’avoir collaboré avec tous ces artistes, et j’espère que la musique burkinabè va traverser les frontières », a-t-il déclaré, avant de révéler une information de taille : Endgame Music est partenaire de Sony Music, et c’est dans ce cadre que Blacky La Melo a été signé chez Sony Music Afrique une signature qui place l’artiste burkinabè sur la carte des musiques africaines à l’échelle continentale.

L’album « Burkina All Star » est disponible au prix unitaire de 10 000 FCFA en format USB.