L’artiste Francky Degam sur le « trône » de la musique burkinabè

Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 26 minutes
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Le paysage urbain du Burkina Faso a un nouveau souverain. Franck William Éric Yameogo, plus connu sous le nom de Francky Degam, a officiellement dévoilé son deuxième album intitulé « Trône », le jeudi 26 mars 2026, à Ouagadougou. 

Considéré comme l’une des figures de proue de la nouvelle garde du rap burkinabè, Francky Degam n’en est pas à son coup d’essai.

Après le succès retentissant de son premier projet et des tubes tels que « Tond wegueede », « Naaba » ou encore « Veubo », l’artiste revient avec une ambition clairement affichée : dominer les charts.

Pour son grand retour, l’artiste burkinabè n’a pas fait dans la dentelle. Avec son deuxième opus intitulé « Trône », Francky Degam déploie une stratégie d’ouverture internationale marquée par des collaborations de haut vol.

À travers une tracklist équilibrée, on retrouve des titres tels que « Millions », « Dose », « Révolution », ou encore les collaborations remarquées « Amour à Distance » (avec Vanila Karr) et l’explosif « Tchaigaibas » (avec Imilo Lechanceux).

Ce nouvel opus, riche de 14 titres, ne se contente pas de suivre la tendance ; il cherche à imposer une empreinte. À travers cette œuvre, Francky Degam explore des sonorités variées tout en gardant cette plume incisive qui a fait sa renommée. Avec cet album, l’artiste réaffirme sa volonté de s’asseoir durablement au sommet de la hiérarchie musicale nationale.

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Pour Francky Degam, « Trône » n’est pas qu’un simple projet discographique ; c’est un acte de prise de pouvoir symbolique. L’artiste ne cache plus ses ambitions et définit son œuvre avec une assurance désarmante.

« TRÔNE sonne la prise de contrôle du mouvement par le King du Wakanda… Il est la couronne qu’on ne met pas au genou quand la tête est là », a-t-il lancé avec fierté. L’album est disponible sur le marché discographique au prix de 10.000 FCFA.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

     
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Photo de Sié Frédéric Kambou

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