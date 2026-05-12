Héritage de Thomas Sankara : Ouagadougou accueille un grand rendez-vous révolutionnaire

Du 15 au 17 mai 2026, la salle PSUT de l’Université Joseph Ki-Zerbo accueillera la conférence internationale des acteurs de la Révolution démocratique et populaire (RDP) autour du thème central « Comment raviver, ancrer et transmettre l’esprit et les valeurs révolutionnaires à la jeunesse de la Confédération des États du Sahel ». L’information a été donnée, ce mardi 12 mai 2026, à Ouagadougou, à l’occasion d’une conférence de presse.

Le Comité national d’organisation (CNO) de la conférence internationale des acteurs de la Révolution démocratique et populaire (RDP) a fait savoir que la conférence internationale des acteurs de la RDP se tient dans un contexte marqué par de profondes mutations géopolitiques, idéologiques et sociales dans notre espace sahélien et africain.

« Elle intervient à un moment où les peuples, particulièrement les jeunesses africaines, expriment avec force leur aspiration à la souveraineté, à la dignité, à la justice sociale, à l’émancipation politique et à la reconquête de leur destin historique », a aussi rappelé Samdpawendé Ouédraogo, Vice-président du CNO.

Face aux offensives multiformes de l’impérialisme, aux tentatives d’embrigadement idéologique de notre jeunesse et à la crise des repères politiques et moraux, a poursuivi le Vice-président, nous avons estimé nécessaire de créer un cadre international de dialogue, de transmission et de mobilisation autour de l’héritage révolutionnaire africain et des expériences progressistes du monde.

Ainsi, du 15 au 17 mai 2026, soit trois jours durant, il est attendu plus de 300 participants à Ouagadougou à savoir des chercheurs, des universitaires, des acteurs de la RDP, des organisations de jeunesse, des mouvements panafricanistes, des représentants diplomatiques, des artistes engagés, ainsi que des délégations internationales venus de plusieurs pays frère et amis, a informé M. Ouédraogo

« Nous aurons l’honneur d’accueillir des délégations du Brésil, de l’Inde, de l’Iran, du Venezuela, du Nicaragua, de la Chine, de la Russie, du Mali, du Niger, du Ghana, du Tchad, de la République démocratique du Congo, ainsi que du Cameroun », a-t-il cité, soulignant que la conférence se tiendra simultanément en ligne, par visio-conférence et sur les réseaux sociaux officiels du Mémorial Thomas Sankara.

Au programme de la conférence internationale

En ce qui concerne le programme officiel de la conférence internationale, le CNO a fait remarquer qu’il est particulièrement riche et structuré autour de plusieurs axes majeurs. « Il sera notamment question de la mémoire historique de la RDP ; de l’analyse critique des acquis, des valeurs et des limites de la RDP ; de la transmission intergénérationnelle de l’engagement révolutionnaire ;

de la formation politique et idéologique de la jeunesse…du rôle du panafricanisme dans la construction de la souveraineté africaine », a détaillé Samdpawendé Ouédraogo. A cela, il a ajouté des panels de haut niveau, des communications thématiques, des projections-débats, des rencontres littéraires, des témoignages d’anciens acteurs de la révolution, ainsi que des activités culturelles.

Il a en outre mentionné « un moment symbolique fort » consacré à la commémoration historique du 17 mai 1983 sur l’esplanade du Mémorial Thomas Sankara, avec un message panafricain de solidarité internationale et un appel à la continuité du combat révolutionnaire.

« A cette occasion historique, plusieurs actes majeurs seront posés, notamment la réception des contributions citoyennes dans le cadre de l’initiative ‘’ma brique pour Sankara’’ », a-t-il dit. Le Comité national d’organisation, en somme, s’est voulu rassurant quant aux préparatifs de l’événement. « Nous voulons vous rassurer que le Comité national d’organisation est fin prêt », a déclaré le Vice-président.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24