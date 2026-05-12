Discographie : One JST dédicace son nouvel album « Wend pui ti ta », une prière musicale pour le Burkina Faso

L’artiste burkinabè Justin Nikiema, alias One JST, a officiellement lancé son deuxième album, le dimanche 10 mai 2026 à Ouagadougou. Un opus de 14 titres mêlant mooré et français, porté par un message de foi, de résilience et de fraternité.

C’est sous les ovations d’un public acquis à sa cause que One JST, de son vrai nom Justin Nikiema, natif de Kounda dans la commune de Saponé, a procédé au lancement officiel de son deuxième album intitulé « Wend pui ti ta ».

La cérémonie s’est tenue le dimanche 10 mai 2026 à Ouagadougou, dans une ambiance empreinte de convivialité et de ferveur artistique.

« Wend pui ti ta est une prière pour que Dieu bénisse chacun et nous rende utiles à notre prochain », a confié l’artiste lors de la soirée de lancement. Le titre, qui se traduit librement du mooré par une invocation divine au service du prochain, donne le ton d’un album résolument ancré dans les réalités du Burkina Faso. Composé de 14 titres chantés en mooré et en français, l’opus aborde des thématiques aussi variées que l’amour, la résilience, l’espoir et le vivre-ensemble.

À travers ses textes, One JST livre plusieurs messages à la société burkinabè. Il lance un appel vibrant à faire le bien et pousse un cri du cœur contre la précarité qu’il décrit comme une atteinte à la dignité humaine. L’artiste rend également hommage aux mères dont les enfants vivent à l’étranger, invite à un retour aux racines culturelles et, dans un contexte sécuritaire particulier, chante sa solidarité avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), appelant à la complicité citoyenne pour un retour de la paix au Burkina Faso

Parmi ces titres, « Ned n na sâ » a bénéficié d’un clip vidéo, déjà diffusé lors de la soirée de lancement et disponible sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. « Wend pui ti ta » est le deuxième album de One JST, cinq ans après « Koosgo », un premier opus de 8 titres paru en 2021, qui avait permis à l’artiste de Saponé de se faire connaître sur la scène musicale nationale. L’album est disponible au format USB au prix unitaire de 15 000 francs CFA.