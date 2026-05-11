De la solidarité au concret : Un nouveau toit pour Ousmane Badini

C’est l’épilogue heureux d’un élan de générosité sans précédent. Le dimanche 10 mai 2026, à Ouagadougou, Ousmane Badini a officiellement reçu les clés de sa nouvelle demeure. Ce qui n’était qu’un espoir fragile, né d’un « cri du cœur » lancé sur les réseaux sociaux, est désormais une réalité tangible.

Il y a quelques mois, un élan de générosité naissait sur la toile : une cagnotte lancée pour soutenir Ousmane Badini, un citoyen burkinabè vivant avec un handicap moteur. Aujourd’hui, cette chaîne de solidarité a porté ses fruits, prouvant que l’union peut véritablement transformer des vies.

Ousmane Badini ne rêve plus son futur : il le vit. Entouré des siens, il a pris possession de sa nouvelle résidence à Ouagadougou, fruit d’un élan patriotique exceptionnel. Visiblement ému, il a exprimé sa gratitude envers ses bienfaiteurs.

« Vraiment, ma joie est immense ce matin. Je reçois une maison flambante neuve, tout confort et bien équipée. Ma reconnaissance va à tous ceux qui, de près ou de loin, se sont mobilisés pour ma modeste personne. Que ce soit pour l’achat de mes médicaments, mes examens ou mes opérations, vous avez été là depuis le début. Merci du fond du cœur », a-t-il lancé.

Derrière la remise des clés se cache une gestion rigoureuse et un soutien stratégique de dernière minute. Sous l’impulsion de Souleymane du Faso, et de Rakanré Kabilfou, la chaîne de solidarité citoyenne a permis de mobiliser la somme de 2 300 000 FCFA. Cet élan populaire a constitué le socle indispensable au lancement des travaux.

Bien que les fonds collectés aient été conséquents, le coût total de la construction a finalement excédé les 3 000 000 FCFA. Cette différence a pu être comblée grâce à l’intervention de Ousseni Bikienga, dont l’appui financier a permis de livrer une maison entièrement achevée et équipée.

Pour les porteurs du projet, ce geste ne se limite pas à une simple action caritative. Il s’inscrit dans une dynamique beaucoup plus large. À les entendre, cette mobilisation est une réponse concrète à l’appel du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré qui place la solidarité nationale au cœur de la résilience du Burkina Faso.

« C’est en cultivant cette entraide que nous bâtissons un Burkina plus fort et plus soudé, conformément aux aspirations de nos dirigeants », foi de Rakanré Kabilfou. L’élan de générosité ne s’est pas arrêté à la remise des clés. Pour garantir un avenir stable à Ousmane Badini, les donateurs ont misé sur un pack d’équipement complet visant son autonomie financière et sa mobilité.

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Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24