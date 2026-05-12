Spectacle 100% Mooré : Le duo l’intellectuel Kaboré et Lucass a foulé le sol de Ouagadougou

En prélude à leur spectacle prévu le 13 mai 2026, le célèbre duo humoristique composé de l’intellectuel Kaboré et de Ki Alain, alias Lucass, a atterri ce lundi à l’aéroport international de Ouagadougou. Entre répétitions finales et promesses de « clashs » inter-ethniques, les artistes se disent prêts à assurer le show.

Arrivés dans l’après-midi du lundi 11 mai 2026, les humoristes l’intellectuel Kaboré et Lucass marquent ainsi le début du compte à rebours final avant leur montée sur scène. Leur spectacle « 100% Mooré » se tiendra le mercredi 13 mai 2026, dès 19h au Musée national à Ouagadougou.

À seulement quelques heures de l’événement, l’heure est désormais aux derniers ajustements. Dès son arrivée sur le tarmac, l’intellectuel Kaboré a tenu à rassurer ses fans sur la qualité de la prestation à venir.

« L’objet de notre arrivée est le spectacle du 13 mai. Il ne reste que quelques heures ; nous venons donc pour nous activer, reprendre les répétitions et finaliser « la sauce » afin de servir quelque chose de délicieux », a-t-il déclaré avec enthousiasme.

Au-delà de la performance technique, ce rendez-vous s’annonce comme une véritable célébration de la culture locale et de la parenté à plaisanterie, un pilier de la cohésion sociale au Burkina Faso. Selon les confidences de l’artiste, le public doit s’attendre à une soirée riche en rebondissements.

« Ce sera inédit. Vous allez assister à de nombreux « clashs » : Mossi contre Samo, forgerons contre Yadega ou encore les Yaadcés contre les Gourmantché », a souligné l’humoriste. Ce spectacle promet donc de mettre en lumière, avec finesse et dérision, la diversité culturelle burkinabè. Le rendez-vous est officiellement pris pour ce mercredi à 19h pour une soirée qui s’annonce déjà mémorable.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24