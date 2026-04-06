En mooré s’il vous plaît : L’humoriste Kaboré l’intellectuel sort le grand jeu

L’humoriste international Kaboré l’intellectuel a annoncé son One Man Show, prévu se tenir le 13 mai 2026 au Musée national, à Ouagadougou. L’annonce a été faite à l’occasion d’une conférence de presse, ce lundi 04 avril 2026, à Ouagadougou.

Un spectacle humoristique entièrement en langue mooré. C’est le prochain défi de l’humoriste international Kaboré l’intellectuel à travers son One Man Show prévu se tenir le 13 mai 2026 au Musée national, à Ouagadougou.

Il dit vouloir, à travers cet événement, mettre en relief l’identité culturelle et faire de l’humour un levier de résilience et de cohésion dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et sociaux.

Selon l’organisateur du spectacle, Issa Siguiré, l’événement se tiendra à deux pas de la Journée des Coutumes et Traditions, célébrée chaque 15 mai de l’année au Burkina Faso. Cette date, a-t-il avancé, a été choisie dans le but de permettre au public d’entamer les festivités du 15 mai tout enchanté.

Pour l’humoriste Kaboré l’intellectuel, à l’état civil Nongma Kaboré, ce spectacle vise à rapprocher l’art du public. A ce show, il a été associé un acte de solidarité. En effet, Issa Siguiré a fait comprendre qu’en marge du spectacle, il est prévu un don aux Personnes déplacées internes (PDI).

« Des représentations spéciales seront offertes aux Personnes Déplacées Internes (PDI) dans des localités, notamment Kaya, Ouahigouya, Tenkodogo et Fada N’Gourma», a fait savoir Issa Siguiré, convaincu que l’humour peut-être être un remède à beaucoup de maux », a-t-il déclaré.

Différentes thématiques de société

La parenté à plaisanterie, la vie de foyer, la vie de célibat, les « chauves qui n’est une fatalité », seront entre autres les différentes thématiques qui seront abordées lors du spectacle, a par ailleurs informé l’humoriste Kaboré l’intellectuel.

« À Ouagadougou, si tu n’es pas élégant, si tu n’es pas beau, on pense que tu es Samo et pourtant tu peux être de Koupèla », a ironisé l’artiste-humoriste, s’adressant à ses parents à plaisanterie les Samos.

L’humoriste Kaboré l’intellectuel a en somme invité tous ses fans à se mobiliser pour ce rendez-vous afin de montrer au monde entier que le Burkina Faso est un pays bel et bien vivable.

Daouda ZONGO et Bassirou BANDE

Pour Burkina 24