Quand la technologie se vit pleinement au Burkina Faso avec Abstergo Xperience

Ce jeudi 21 mai 2026 à Ouagadougou, les portes d’Abstergo Technology se sont ouvertes pour accueillir l’Abstergo Xperience. Un événement immersif de trois jours dédiés à l’innovation, à la performance et à l’expérience utilisateur. Jusqu’au 23 mai 2026, passionnés de tech, gamers, professionnels et grand public sont invités à tester, comprendre et ressentir la tech comme jamais.

L’événement Abstergo Xperience marque une étape clé dans le rebranding de l’enseigne Abstergo Technology, désormais positionnée comme un acteur technologique innovant au Burkina Faso.

Derrière l’initiative, une ambition claire : celle de créer un rendez-vous annuel incontournable autour de la technologie au Burkina Faso.

Présent à ces journées portes ouvertes, Landry Lezou, directeur marketing et digital, n’a pas caché son enthousiasme face à la richesse des stands proposés. Pour lui, cette expérience confirme la singularité d’Abstergo Technology.

« Avec Abstergo, je découvre toujours. Chaque visite ici est une expérience. C’est une expérience qui est pratique parce qu’Abstergo nous fait voyager et nous fait découvrir le monde de l’informatique, mais aussi de la technologie.

Aujourd’hui, avec ces journées portes ouvertes qui débute, je découvre encore du matériel de qualité, professionnel, du matériel qui peut accompagner tout professionnel qui a véritablement envie de booster son activité, d’aller loin », s’est-il exprimé.

Selon lui, investir chez Abstergo Technology est un choix rentable et stratégique. « Je pense que chaque centime investi dans le matériel acquis chez Abstergo a un taux de rentabilité intéressant », a indiqué Monsieur Lezou. Parmi les nombreuses découvertes, il a particulièrement été séduit par les produits audio de la marque LOOMIC, et plus spécifiquement la gamme Pulse.

« L’expérience qui m’a le plus séduit, ce sont les appareils LOOMIC Pulse. J’ai découvert les écouteurs LOOMIC Pulse, d’une qualité supérieure. Toute personne qui viendra écouter la musique à travers ces écouteurs-là pourra rendre témoignage de la qualité du son, de la qualité du matériel. J’invite tout un chacun à passer à la boutique Abstergo Technology pour découvrir la nouvelle marque LOOMIC, ses produits variés, de qualité et à des tarifs raisonnables », a fait savoir Landry Lezou.

Haashim Sessouma, chargé de communication chez Abstergo Technology, est revenu sur les ambitions de l’événement. « Abstergo Xperience est un événement signature qui s’inscrit en étroite liaison avec le rebranding d’Abstergo Technology.

Le but de cette activité est de permettre aux visiteurs de vivre et de ressentir une expérience technologique signée Abstergo. Les gens auront l’occasion de visiter, de vivre une expérience technologique à travers des démonstrations, des tests produits, mais aussi de découvrir des univers technologiques, notamment notre marque LOOMIC », a-t-il dit.