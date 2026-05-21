Burkina Faso : Échanges stratégiques entre Karamoko Jean Marie Traoré et l’ambassadeur d’Allemagne Dietrich Becker

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Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, le mercredi 20 mai 2026, l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, Dietrich Becker. 

Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment les questions liées au multilatéralisme, domaine dans lequel le Burkina Faso et l’Allemagne affichent une convergence de vues.

Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer leur collaboration dans les instances internationales, à travers des soutiens mutuels visant à promouvoir des réformes susceptibles de favoriser l’instauration d’une paix durable à l’échelle mondiale.

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Sur le plan bilatéral, les discussions ont également porté sur les perspectives de coopération entre les deux pays. Les échanges ont évoqué la tenue de futures consultations intergouvernementales ainsi que le renforcement du partenariat dans des secteurs clés tels que la culture et le développement rural.

Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de consolidation des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et l’Allemagne, marquées par un dialogue régulier et une coopération multiforme.

Source : DCRP/MAE

 
     
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