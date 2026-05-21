54 salles de classe et des équipements de pointe : Le Japon accompagne la vision du Burkina Faso

Le pays des Hommes intègres renforce son dispositif éducatif avec l’inauguration officielle, le 19 mai 2026, du Collège d’Enseignement Polyvalent de Koumdagnonré, dans la commune de Ouagadougou. La cérémonie a été présidée, au nom du Premier ministre, par le Ministre d’État Emile ZERBO, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, en présence du Ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, de la Ministre déléguée chargée du budget, de l’ambassadeur du Japon au Burkina Faso, des représentants de la Japan International Cooperation Agency, de l’UNICEF et de nombreux acteurs de l’éducation.

Au-delà de Koumdagnonré, cette cérémonie a concerné sept autres établissements réalisés dans les régions du Kadiogo et du Nando.

Au total, huit nouveaux collèges, comprenant 54 salles de classe, ont été construits grâce à un financement de 5 milliards 825 millions de FCFA entièrement mobilisé sous forme de don non remboursable par la coopération japonaise.

Le programme a permis l’édification de cinq CEG classiques et de trois collèges polyvalents intégralement équipés en mobilier scolaire, matériels pédagogiques et techniques de pointe destinés aux filières professionnelles.

Les infrastructures inaugurées intègrent également des blocs administratifs, des aires sportives et des dispositifs WASH comprenant des points d’eau et des latrines inclusives. L’objectif est d’offrir aux apprenants un environnement moderne et adapté aux exigences de l’éducation et de la formation professionnelle.

Dans son discours inaugural livré par le Ministre d’État Emile ZERBO, le Premier ministre a rappelé la vision stratégique du Gouvernement : « cette offre éducative n’est plus une alternative, mais une nécessité absolue pour la consolidation de notre croissance et de notre souveraineté économique ».

A la fin de la cérémonie, le Pr Moumouni Zoungrana a insisté sur « l’impérieuse nécessité » d’assurer une gestion rigoureuse des infrastructures et équipements nouvellement inaugurés.

L’ambassadeur du Japon, NAGASHIMA Jun, s’est réjoui de l’aboutissement du projet. Il a réaffirmé l’engagement de son pays à poursuivre sa coopération avec le Burkina Faso, notamment dans les domaines du capital humain et du développement agricole.

Ces huit établissements viennent s’ajouter aux 18 collèges déjà achevés en 2023 dans les régions du Kadiogo et du Nazinon.

Source : DCRP/MESFPT