Japan International Manga Award 2026 : Le coup d’envoi donné à Ouagadougou

Le coup d’envoi de la 20e édition du prestigieux concours Japan International Manga Award a été officiellement donné le mardi 19 mai 2026 à Ouagadougou. Cette distinction internationale célèbre et récompense les mangakas du monde entier, dont le talent et la créativité contribuent activement au rayonnement et à l’épanouissement de cet art narratif à l’échelle globale.

Initié en 2007 sous l’impulsion de l’ancien ministre japonais des Affaires Étrangères, Tarō Asō, le Japan International Manga Award s’est imposé au fil des ans comme une distinction de référence mondiale pour les bédéistes et illustrateurs.

« L’objectif originel demeure inchangé, promouvoir la culture du manga au-delà des frontières de l’archipel nippon et stimuler le dialogue culturel international par le biais du neuvième art. En récompensant les œuvres les plus prometteuses, ce prix rend un vibrant hommage aux artistes qui font rayonner ce genre littéraire à l’échelle globale », a précisé Nagashima Jun, ambassadeur du Japon au Burkina Faso.

Au-delà de la simple compétition, cette distinction se veut une main tendue vers la jeunesse et les créateurs du monde entier, et plus particulièrement ceux du Burkina Faso. À travers ce prix, le Japon exprime sa ferme volonté d’encourager les talents locaux à s’approprier les codes graphiques et narratifs de la culture manga. L’ambition est de leur offrir une plateforme internationale pour raconter leurs propres histoires, partager leur vécu et mettre en scène leurs propres rêves.

La pertinence de ce concours sur le continent n’est plus à démontrer, comme en témoigne le parcours de Kondi Cyprien Sambo. Sacré trois fois lauréat de ce prestigieux prix, l’artiste était présent à la cérémonie pour saluer de vive voix le mérite et l’impact de cette initiative sur la carrière des créateurs africains.

« Ce prix m’a beaucoup apporté. Je dirais même qu’il a changé ma vie », a-t-il confié. « Au début, lorsque je démarrais mes démarches professionnelles, je me heurtais souvent à de la négligence. Mais depuis que je participe à ce concours, le regard des autres a changé, je ressens une vraie considération et cela m’a ouvert énormément de portes », a-t-il poursuivi.

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Le concours est entièrement gratuit et ouvert à tous. Pour participer, cliquez sur le lien suivant et laissez-vous guider par les instructions : https://www.manga-award.mofa.go.jp/en/application/20/index.html

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24