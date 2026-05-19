Matchs amicaux de juin : Les 25 Étalons d’Amir Abdou avec plusieurs retours et des nouveaux

Le sélectionneur des Étalons du Burkina Faso, Amir Abdou, a rendu publique la liste des joueurs convoqués pour disputer les matchs amicaux de la fenêtre FIFA du mois de juin. Plusieurs joueurs effectuent leur retour, tandis que d’autres découvriront la sélection pour la première fois. Parmi eux, Hanaby Hadalou Sagné, le seul joueur évoluant dans le championnat national.

Amir Abdou a fait confiance à 25 joueurs pour disputer les deux matchs amicaux de juin. Dans cette liste, certains joueurs font leur retour en équipe nationale. C’est le cas de Hillel Konaté.

Le gardien de but de Troyes, nominé parmi les meilleurs gardiens de Ligue 2, est récompensé pour ses bonnes prestations en club. Abdoul Fessal Tapsoba signe également son retour dans l’écurie des Étalons.

Le OK de Arthur Zagré

Plusieurs joueurs honorent pour la première fois leur sélection en équipe nationale. Passé par le PSG et Monaco, Arthur Zagré, qui évolue désormais aux Pays-Bas à l’Excelsior Rotterdam, va également porter le maillot des Étalons pour la première fois.

Cyril Dao d’Al Ahly Bank figure aussi dans ce groupe des Étalons pour ces matchs amicaux. Hanaby Hadalou Sagné est le seul joueur local convoqué en équipe nationale.

Ses prestations en championnat, mais aussi lors du CHAN, ont pesé en sa faveur. Ce serait également la première sélection d’Aboubacar Bassinga. Le match contre la Russie se joue le 5 juin tandis que celui contre le Biélorussie est programmé le 9 juin 2026.

Gardiens de but

Hervé Kouakou Koffi (Angers SCO/France), Kilian Baasba Nikièma (ADO La Haye/Pays-Bas), Hillel Konaté (Troyes/France)

Défenseurs

Kan Guy Arsène Kouassi (FC Lorient/France), Mohamed Ouédraogo (SC Rheindorf Altach), Saidou Simporé (National Bank/Égypte), Adamo Nagalo (Konyaspor/Turquie), Yacouba Nasser Djiga (Glasgow Rangers/Écosse), Edmond Fayçal Tapsoba (Bayer Leverkusen/Allemagne), Arthur Zagré (Excelsior Rotterdam/Pays-Bas), Cyrille Dao (Bank El Ahly/Égypte), Hanaby Hadalou Sagné (AS Douanes/Burkina Faso)

Milieux

Ismahila Ouédraogo (Odense BK/Danemark), Gustavo Fabrice Sangaré (FC Noah/Arménie), Mohamed Zoungrana (MC Alger/Algérie), Lohann Doucet (Dunkerque/France), Aboubacar Bassinga (Ceuta/Espagne).

Attaquants

Dango Aboubacar Ouattara (Brentford/Angleterre), Georgi Minoungou (Seattle Sounders/USA), Cyriaque Irié Bi Kalou (SC Fribourg/Allemagne), Ousséni Bouda (San Jose Earthquakes/USA), Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian/Écosse), Élohim Kaboré (Hammarby IF/Suède), Mohamed Konaté (Akhmat Grozny/Russie), Abdoul Fessal Tapsoba (Radomiak Radom/Pologne).