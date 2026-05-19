CAN 2027 : Les groupes pour les éliminatoires sont connus

Kouamé L.-PH. Arnaud Envoyer un courriel il y a 3 minutes
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Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 a eu lieu ce mardi 19 mai 2026 au Caire en Egypte. Quatre légendes du football africain, à savoir, l’Ivoirien Max-Alain Gradel, le Nigérian William Troost-Ekong, l’Egyptien Essam El Hadary et le Congolais Trésor Mputu ont été désignés pour effectuer le tirage au sort.

Quarante-huit nations y compris le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, les pays hôtes, participeront à ces éliminatoires.

Les rencontres se dérouleront sur trois fenêtres Fifa, entre septembre 2026 et mars 2027. Les 48 équipes ont été réparties en 12 groupes de quatre. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale.

Dans les groupes comprenant l’un des pays hôtes, une équipe supplémentaire obtiendra également son billet pour la compétition.

La Coupe d’Afrique des Nations 2027 démarrera le samedi 19 juin 2027, tandis que la finale aura lieu le samedi 17 juillet 2027.

Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho

Groupe B : Egypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud

Groupe C : Côte d’Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie

Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Erythrée

Groupe E : RDC, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe

Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République Centrafricaine

Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, Congo

Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana

Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi

Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Ethiopie

Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia

Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina 24

 
     
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