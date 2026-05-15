Burkina Faso : Décès du Pr Domba Jean-Marc Palm, une figure majeure de la recherche

Le monde de l’enseignement supérieur burkinabè est en deuil, suite au décès du Professeur Domba Jean-Marc Palm, survenu le jeudi 14 mai 2026 à Ouagadougou. Âgé de 76 ans, cet éminent intellectuel et homme d’État s’est éteint, selon des sources proches de sa famille.

Né le 31 décembre 1950 à Bondigui, dans la province de la Bougouriba (région du Djôrô), il était une figure respectée tant à l’Université que dans les hautes sphères du pouvoir. Spécialiste reconnu de l’histoire politique et sociale du continent, le Pr Palm a consacré 39 ans de service à la recherche, principalement au Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST).

Au sein du CNRST, il a exercé les fonctions de directeur de recherche, de secrétaire général, ainsi que de directeur de la coopération scientifique et des relations publiques. Bien qu’admis à la retraite en 2014, son œuvre a continué d’inspirer, et l’Institut national des sciences sociales (INSS) lui avait rendu un hommage solennel en 2024 pour l’ensemble de sa carrière.

Un serviteur de l’État aux multiples responsabilités

Sur le plan politique, Domba Jean-Marc Palm a marqué l’histoire diplomatique du Burkina Faso en occupant le poste de ministre des Relations extérieures sous le premier gouvernement du régime de Blaise Compaoré. Son expertise et son sens du service public l’ont également conduit à siéger comme membre du Conseil économique et social durant dix-huit ans, de 2000 à 2018.

Plus récemment, il a joué un rôle clé dans la préservation de la cohésion sociale en assurant la présidence du Haut Conseil du dialogue social de 2018 à 2023 (Institution dissoute). À travers ses nombreux ouvrages et articles scientifiques, il laisse derrière lui un héritage intellectuel précieux pour les générations d’étudiants et de chercheurs qu’il a formés et inspirés.