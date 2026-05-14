Burkina Faso : Importante saisie de bétail en tentative d’exportation illégale

Dans la nuit du 13 au 14 mai 2026, la Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) a procédé à la saisie de plusieurs remorques de bétail.

Ces cargaisons étaient en route vers des pays voisins, en violation de l’interdiction formelle d’exportation actuellement en vigueur.

Malgré cette interdiction, certains exportateurs tentent encore de contourner la réglementation en organisant des sorties clandestines de bétail.

La BMCRF rappelle qu’elle veille de manière constante au respect des lois et assure que toute tentative frauduleuse sera sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur

et les contrevenants verront leur bétail saisi et devront répondre de leurs actes.

Contacts : 80 00 11 84 /80 00 11 85 /80 00 11 86

La BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale

Source : SCRP/ BMCRF