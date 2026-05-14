Annonce | CANADA 2026 : 14 JOURS POUR DÉVELOPPER VOTRE VISION ET VOS OPPORTUNITÉS

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Univers des Compétences Inc. organise une Immersion Entrepreneuriale à Montréal du 14 au 25 septembre 2026 destinée aux entrepreneurs, professionnels et porteurs de projets ambitieux.
Ce programme de 14 jours offrira des visites d’entreprises, des ateliers pratiques, du réseautage et des rencontres professionnelles pour découvrir l’écosystème canadien des affaires.
Les participants auront l’opportunité de développer leur réseau international, renforcer leur vision entrepreneuriale et identifier de nouvelles opportunités de croissance.

Le programme inclut les activités d’immersion, le transport local et l’accompagnement organisationnel.

Les frais de visa, billet d’avion et hébergement ne sont pas inclus. Places limitées

📞Informations : +1 514 465 53 71
[email protected]
https://universdescompetences.com

Lien d’inscription :👉🏽👉🏽👉🏽 https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__ofdPk9UQzRaR1pNM1A1MUhHSzJKWEZVR0hQR0hBQy4u

 
     
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