Ascension 2026 : Le Capitaine Ibrahim Traoré appelle à l’espoir, à la paix et au vivre-ensemble

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Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Président du Conseil des ministres
Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Président du Conseil des ministres

À l’occasion de la fête de l’Ascension célébrée ce jeudi 14 mai 2026, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message à la communauté chrétienne du Burkina Faso.

Dans cette déclaration publiée par la Présidence du Faso, le Chef de l’État invite les fidèles chrétiens à puiser dans le mystère de l’Ascension « l’espoir de lendemains meilleurs » pour eux-mêmes et pour la nation burkinabè.

Lire également 👉Ascension 2025 : Le message du Capitaine Ibrahim Traoré

« Que cet espoir accompagne nos actes quotidiens de consolidation du vivre-ensemble et de la paix », a souhaité le Président du Faso.

Le Capitaine Ibrahim Traoré a également formulé ses vœux à l’endroit de tous les fidèles chrétiens, dans un contexte national marqué par les défis sécuritaires et la quête de cohésion sociale.

 
     
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