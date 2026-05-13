Venezuela « 51e État » américain : Trump publie un dessin polémique sur Truth Social

Donald Trump a de nouveau provoqué une vague de réactions internationales après la publication, mardi 12 mai 2026, d’un visuel sur son réseau social Truth Social représentant le Venezuela aux couleurs du drapeau américain avec la mention « 51st State » (« 51e État »), rapporte La Presse Ca.

Cette publication intervient au lendemain des déclarations de la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, qui a affirmé que son pays n’avait « jamais envisagé » de devenir un État américain.

Le président américain multiplie depuis plusieurs mois les sorties controversées sur une possible extension territoriale des États-Unis. Après avoir évoqué à plusieurs reprises le Canada comme potentiel « 51e État », Donald Trump semble désormais cibler le Venezuela, riche en ressources pétrolières.

Dans son message publié sur Truth Social, le dirigeant américain a partagé une carte du Venezuela recouverte du drapeau américain, alimentant les spéculations autour de ses ambitions géopolitiques.

Quelques jours plus tôt, Donald Trump avait déjà laissé entendre sur Fox News qu’il envisageait « sérieusement » cette hypothèse, affirmant que les États-Unis contrôlaient désormais largement la situation dans ce pays d’Amérique latine après la capture de l’ex-président Nicolás Maduro en janvier dernier.

Face à cette sortie, Delcy Rodríguez a rejeté catégoriquement toute idée d’annexion. La responsable vénézuélienne a rappelé l’attachement de son peuple à « l’indépendance » et à la « souveraineté nationale », tout en indiquant que Caracas souhaitait plutôt développer « un agenda diplomatique de coopération » avec Washington.

La publication de Donald Trump a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux ainsi que des critiques de plusieurs observateurs internationaux, certains y voyant une nouvelle provocation politique du président américain.