Médias et culture : Le BBDA met les journalistes au parfum du droit d’auteur

Dans le but de favoriser une meilleure compréhension des mécanismes de protection des œuvres de l’esprit, le Bureau burkinabè du droit d’auteur (BBDA) a tenu une session de formation les 11 et 12 mai 2026 à Ziniaré.

Cette initiative a réuni 25 journalistes issus de divers médias nationaux. L’objectif central de cette rencontre était de renforcer leurs compétences techniques sur les thématiques en lien avec le droit d’auteurs, le droit voisin, et la gestion collective.

Selon le Directeur Général du BBDA, le Dr Hamed dit Patindéba Patrick Lega, cette formation répond à un impératif de professionnalisation. Pour lui, l’enjeu dépasse la simple transmission de connaissances : il s’agit d’élever les standards de la couverture médiatique culturelle.

L’objectif affiché par le Dr Lega s’articule autour de trois piliers essentiels pour le traitement de l’information, à savoir la qualité, la pertinence, et la conformité du traitement médiatique sur les questions liées à la création artistique et culturelle.

«Dans un monde profondément transformé par le numérique, les réseaux sociaux et désormais l’intelligence artificielle, les œuvres circulent plus vite. Elles se consomment autrement. Parfois, elles sont utilisées sans une véritable maîtrise des règles qui encadrent leur exploitation.

Dans ce contexte, les médias occupent une place essentielle. Vous êtes non seulement des relais d’information, mais aussi des acteurs de la sensibilisation, de la formation de l’opinion et de la promotion des bonnes pratiques », a-t-il fait savoir, rappelant que le journaliste est un allié indispensable à la survie de l’écosystème culturel burkinabè.

Du côté des participants, l’enthousiasme était palpable. Les professionnels des médias ont suivi les modules avec une assiduité exemplaire tout au long de la session. Désormais mieux outillée sur les subtilités du droit d’auteur, la journaliste Yelli Compaoré Kam, de la télévision filinfos n’a pas caché sa satisfaction au sortir des travaux.

« J’ai apprécié positivement cette formation parce qu’elle m’a permis d’acquérir beaucoup de connaissances sur le fonctionnement du bureau, les difficultés que rencontre le bureau, également le rôle du bureau, notamment la protection des œuvres et la collectes des fonds destinée aux auteurs », a-t-elle lancé.

Après l’étape réussie de Ziniaré, le BBDA ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’organisme prévoit de poursuivre cette série de renforcements de capacités avec une seconde session de formation prévue à Koudougou, afin d’étendre cet arsenal de connaissances à un plus grand nombre d’acteurs de la presse nationale.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24