Orange Burkina Faso s’engage à reverser 10 % des revenus de Allô Musik aux artistes : Un partenariat renforcé avec le BBDA

Orange Burkina Faso et le Bureau Burkinabè du Droit d’Auteur (BBDA) ont signé le vendredi 5 décembre 2025 une nouvelle convention dédiée au service Allô Musik, consolidant ainsi un partenariat culturel stratégique entre les deux institutions. La cérémonie a eu lieu à Orange Digital Center, en présence de la Directrice Générale de Orange Burkina Faso, Nafy Coulibaly Silué, et du Directeur Général du BBDA, Docteur Hamed dit Patindeba Patric Léga.

Depuis plusieurs années, Orange Burkina Faso place la promotion de la culture au cœur de ses actions. À travers Allô Musik, l’opérateur propose des tonalités d’attente devenues une véritable signature sonore pour des milliers d’abonnés.

Selon Assimi Diero, Directeur Marketing et Communication de Orange Burkina Faso, cette collaboration s’inscrit dans la continuité d’un engagement profond envers la créativité locale. « Orange Burkina Faso est partenaire de la culture depuis des années. Nous accompagnons la musique sous toutes ses formes à travers le pays », a-t-il expliqué.

Il souligne que l’entreprise reversait déjà un forfait annuel au BBDA pour l’utilisation des œuvres, mais la nouvelle convention va encore plus loin. « Aujourd’hui, nous signons une convention distincte, en mettant l’accent sur Allô Musik, et en décidant de reverser une partie des revenus générés par ce service, soit 10 %, directement aux artistes dont la chanson est choisie », a-t-il précisé.

La nouveauté majeure réside dans le mécanisme de redistribution des recettes : 10 % de chaque souscription à Allô Musik seront désormais reversés directement à l’artiste dont la chanson est sélectionnée. Cette mesure est saluée comme un pas concret vers la valorisation des créateurs burkinabè.

Du côté du BBDA, l’initiative est perçue comme une avancée significative. Le Directeur Général, Docteur Hamed dit Patindeba Patric Léga, a exprimé sa satisfaction. « C’est une victoire, une réussite, un succès que nous célébrons ce soir avec un partenaire sûr », a-t-il déclaré.

Pour lui, cette convention reconnaît pleinement le travail des artistes. « La plus-value, c’est d’abord la considération du travail abattu par les créateurs. Un pourcentage sera redistribué aux artistes pour l’exploitation de leurs œuvres. Cela les encourage à produire des contenus de qualité », a-t-il ajouté.

En renforçant la transparence et la redistribution des revenus, Orange Burkina affirme sa volonté d’être un acteur engagé dans la structuration du secteur musical.