Orange Money s’associe à Let’s Go et aux taxis verts du Burkina Faso

La journée du vendredi 30 mai 2025 a été marquée par la signature de deux conventions importantes pour Orange Money Burkina Faso. Ces accords, conclus avec Let’s Go et la Fédération Nationale des taxis verts du Burkina, visent à répondre aux besoins des clients en matière de paiements et à optimiser la gestion du temps pour tous les acteurs de la mobilité urbaine.

La première convention, signée entre Orange Money Burkina et Let’s Go, a pour objectif principal de résoudre la problématique majeure de la monnaie physique. Cette initiative permettra aux clients et aux conducteurs d’optimiser la gestion de leur temps. Grâce à cette collaboration, les utilisateurs de Let’s Go pourront désormais payer instantanément leurs courses via Orange Money.

Pour le Directeur Général de Orange Money Burkina Faso, Christophe Baziémo, cette convention marque le début d’une étape cruciale dans le développement du secteur de la mobilité au Burkina Faso.

« Il existe de nombreuses solutions de paiement, mais aujourd’hui, à travers cette convention, Let’s Go place sa confiance en nous et nous saluons fortement cet esprit. Désormais, de manière instantanée les clients de Let’s Go pourront facilement payer leurs courses avec la solution Orange Money », a-t-il souligné.

Patrick Paré, le responsable de Let’s Go, a renchéri sur les avantages de cette collaboration avec Orange Money, qui apportera une valeur ajoutée significative à la mobilité au Burkina Faso. Il a affirmé que ce partenariat contribuera à améliorer l’expérience client pour Let’s Go et Orange Money Burkina Faso.

« Cette collaboration pourra faciliter les méthodes de paiement sûres et sécurisées via notre application, qui est très pratique. Orange Money se positionne comme la première solution de paiement que Let’s Go utilise », a-t-il précisé.

À la suite de la signature avec Let’s Go, les responsables de Orange Money ont renouvelé l’exercice, cette fois-ci avec la Fédération nationale des taxis verts. Cette collaboration est une réponse directe aux défis liés à la monnaie auxquels sont confrontés les conducteurs de taxis. Selon Christophe Baziémo, cette convention permettra aux conducteurs et aux clients de gagner du temps grâce au paiement instantané via le portefeuille mobile.

« Il faut noter une révolution au niveau des paiements. C’est vrai qu’il y avait des paiements de restitution de monnaie à travers le paiement via Orange money. Aujourd’hui nous sommes en train de révolutionner le moyen de paiement et le parcours client.

Désormais, les taximen vont être dotés de badge avec des QR codes qui vont leur permettre de recevoir leur paiement de manière instantanée. Le client aura seulement juste besoin de scanner le badge du taximan et le montant sera crédité sur le compte du conducteur. Cette révolution vient vraiment satisfaire et améliorer encore le temps de manipulation que le taximan avait avant que nous ne lancions cette solution », a-t-il expliqué.

Oumarou Kiéma, président de la Fédération nationale des taxis verts du Burkina, a salué ce partenariat qui les lie désormais à Orange Money. Il a assuré le professionnalisme de Orange Money Burkina Faso, indiquant que les chauffeurs de taxi ne regretteront pas cette initiative.

« Cela va vraiment faciliter le travail parce qu’actuellement, tout le monde a besoin d’évolution. Et ça, c’est l’évolution. Cela signifie que nous aussi avons évolué, et après cette convention, d’autres possibilités suivront, il y aura des formations pour ceux qui ne maîtrisent pas le système afin qu’ils puissent apprendre », a-t-il exprimé avec satisfaction.

