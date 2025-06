Burkina Faso : La communauté Ahmadiyya célèbre la Tabaski avec un message de paix et de partage

Le vendredi 6 juin 2025, la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso a célébré l’Aïd al-Adha. Cette célébration a été marquée par des prières, des sacrifices et un engagement renouvelé envers les valeurs de paix et de solidarité. À cette occasion, le chef missionnaire de ladite communauté a rappelé l’importance de suivre l’exemple du Prophète Ibrahim (Abraham) et de son fils Ismaïl, symboles de soumission à la volonté divine.

Lors de son sermon, Qamar Ahmad, Amir et Chef missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso, a souligné que le véritable esprit de l’Aïd al-Adha réside dans le sacrifice de soi et la compassion envers les plus démunis.

« L’Islam nous enseigne que chaque jour, nous devons renouveler notre engagement envers Allah et envers l’humanité (…) Le Prophète Mohammed (paix et bénédictions sur lui) n’a jamais prôné la violence. Il était un messager de paix, et c’est ce message que nous devons perpétuer », a-t-il déclaré.

Comme chaque année, la communauté Ahmadiyya a organisé des distributions de viande sacrificielle dans plusieurs localités du Burkina Faso, en priorité aux plus nécessiteux, qu’ils soient musulmans ou non. « Nous avons envoyé des animaux dans tous les coins du pays, notamment pour ceux qui n’ont pas les moyens de célébrer cette fête », a expliqué Qamar Ahmad. Cette initiative s’inscrit dans la philosophie de la communauté islamique Ahmadiyya en ces termes : « Amour pour tous, haine pour personne ».

Dans un contexte où le Burkina Faso fait face à des défis sécuritaires et humanitaires, la communauté a lancé un appel aux autorités religieuses et aux fidèles pour promouvoir la cohésion nationale.

« Les grands leaders musulmans doivent montrer l’exemple en aidant les plus vulnérables, conformément aux enseignements du Prophète de l’islam », a insisté l’Amir et Chef missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso.

Le message central de cette célébration reste la paix à l’écouter. « L’Islam est une religion de paix, et nous devons œuvrer ensemble pour la stabilité de notre pays », a-t-il conclu, appelant à une mobilisation collective pour l’avancement des valeurs islamiques authentiques : justice, charité et fraternité.

Pour lui, l’Aïd Al-Adha qui, au-delà du rituel religieux, rappelle l’importance de la solidarité et du vivre-ensemble au Burkina Faso.