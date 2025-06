Tabaski2025 : Les musulmans du Burkina appelés à la cohésion sociale et à l’entraide

publicite

De nombreux fidèles musulmans du mouvement sunnite ont envahi le terrain faisant face à la salle des conférences de Ouaga 2000, ce vendredi 6 juin 2025, pour la grande prière d’Aid El Kebir communément appelée Tabaski.

Vêtus dans leur 31, femmes comme hommes, fidèles musulmans du mouvement sunnite ont prié à Ouaga 2000, à l’occasion de la Tabaski, une des grandes fêtes de l’islam. Situation actuelle du pays oblige. La cohésion sociale, la paix, la tolérance, l’entraide sont les maîtres mots du serment du cheikh Dr Mohammad Ishak Kindo, célébrant principal de cette prière. Un message qui tient tout son sens dans ces moments difficiles où le pays est attaqué de toute part par les forces obscurantistes.

Une délégation des membres du gouvernement a pris part à cette prière. À l’issue, Aboubacar Nacanabo, ministre en charge de l’économie a, au nom du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a salué le message du cheikh Dr Mohammad Ishak Kindo qui, a-t-il dit est en phase avec les valeurs cardinales de l’islam.

«Et nous voudrons donc dire qu’il est temps pour que les Burkinabè s’unissent davantage pour beaucoup plus de cohésion, beaucoup plus d’entraide, beaucoup plus de solidarité. Parce que nous avons en face, une certaine adversité, un ennemi qui veut déstabiliser le pays. Mais si nous nous mettons ensemble quelles que soient les confessions religieuses, quelles que soient les croyances, il n’y a de raison que nous ne sortions pas victorieux», a-t-il interpellé.

Le ministre Nacanabo croit que toutes les prières faites par les Burkinabè en ce jour en faveur de leur pays vont contribuer à ce que la patrie reste debout et poursuive la marche de son développement.

«Et au moment où nous sommes ici en train de prier, en train de faire des invocations, nous avons des frères qui sont au front que ça soit des forces de défense et de sécurité, que ça soit des volontaires pour la défense de la patrie qui sont au front pour protéger le Burkina. Nous prions également pour eux, nous prions que Dieu les accompagne, que Dieu les protège, et que leur lutte et leur combat au quotidien puissent contribuer à améliorer les conditions du Burkina », a-t-il imploré.

Oumarou Zoungrana, président du mouvement sunnite du Burkina a laissé entendre que cette journée n’est pas seulement une journée de joie mais aussi une journée de prière et d’entraide.

«Il y a l’adoration et la religion aussi qu’on doit faire c’est-à-dire si tu as des moyens, tu peux immoler un mouton, un bœuf ou un chameau. Si tu n’a pas de moyens aussi, il n’y a pas de problème. Ceux qui ont des moyens doivent aider ceux qui n’ont pas les moyens », a-t-il invité.

Bien que c’est une journée de fête, Oumarou Zoungrana appelle les fidèles musulmans en général et les jeunes musulmans en particulier à rester dans l’atmosphère de la prière comme le veut cette journée.

«Il faut faire la fête mais cette fête ce n’est pas comme les autres fêtes où on va danser dans les boîtes de nuit et dans les maquis. Non non. Ce conseil, je le donne aux jeunes, si vous faites comme ça ce n’est pas bien », a-t-il insisté.

En rappel, depuis hier ( 5 juin) jusqu’à la fin du mois, la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) a un communiqué à travers institué des moments de prières et d’invocations pour le retour de la paix au Faso.

Willy SAGBE

Burkina24