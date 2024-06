Tabaski 2024 : Les fidèles musulmans du mouvement sunnite prient pour le retour de la paix au Burkina Faso

publicite

Tabaski 2024. Les fidèles musulmans membres du mouvement sunnite du Burkina Faso ont prié, ce dimanche 16 juin 2024 à Ouagadougou pour le retour de la paix au Burkina Faso. C’était en présence de plusieurs membres du gouvernement et personnalités civiles et militaires.

Situation sécuritaire oblige. L’existence de la Nation passe avant tout. Les fidèles musulmans membres du mouvement sunnite l’ont compris. Ce dimanche 16 juin 2024, marquant la célébration de la fête de Tabaski, ils ont élevé encore une fois de plus leurs voix dans un commun accord pour le retour de la paix au Burkina Faso qui fait face à l’hydre terroriste depuis plus de 8 ans.

À la tête de la délégation gouvernementale venue assister à cette prière, le ministre d’État, ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a affirmé qu’aujourd’hui, c’est un grand jour pour les musulmans du Burkina Faso en particulier, et ceux du monde entier en général.

«Nous sommes là au nom du gouvernement, au nom du chef de l’État en signe de solidarité avec nos frères et nos sœurs musulmans. Et nous sommes là également en union de prière avec l’ensemble de nos frères musulmans afin qu’en ce jour sacré bien sûr pour les musulmans, toutes les prières et tous les vœux exprimés pour le retour de la paix et de la quiétude dans notre pays que ces vœux-là trouvent grâce aux yeux du tout-puissant», a-t-il déclaré.

La fête de Tabaski est une des grandes fêtes de l’Islam, selon Oumarou Zoungrana, président du mouvement sunnite du Burkina Faso. Au-delà du caractère festif, Oumarou Zoungrana a rappelé un des faits particuliers de cette célébration où les musulmans sont appelés à immoler un chameau, un bœuf, un mouton ou une chèvre. Pour lui, toutes ces pratiques constituent des rites qui confèrent à cette fête un caractère particulier.

«Ce sont des rites, vraiment ce sont des adorations vers Allah et faire des invocations aussi. Et vous savez aussi que notre pays traverse des moments très difficiles, nous avons profité aussi de cette fête pour faire des bénédictions, des douas pour les dirigeants du pays », a-t-il souligné.

