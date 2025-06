Tabaski 2025 à Ouagadougou : Une communion pour la paix et la cohésion sociale à la place de la Révolution

publicite

Les fidèles musulmans du Burkina Faso, à l’instar de plusieurs pays à travers le monde, célèbrent l’Aïd-el-Kebir ou la Fête de Tabaski, ce vendredi 6 juin 2025. À la place de la Révolution de Ouagadougou la coutume a été respectée. La communauté musulmane a une fois de plus prié pour la paix et la cohésion sociale au Faso.

La place de la Révolution de Ouagadougou, est bondé de monde ce vendredi 6 juin 2025. Il ne s’agit pas d’un meeting ou une manifestation d’OSC. La communauté musulmane du Burkina Faso se sacrifie à la traditionnelle prière de l’Aïd-el-Kebir sous le signe de la cohésion sociale et le retour de la paix au pays.

Il est 8h dans les lieux. Les autorités sont attendues. En attendant, les Douas raisonnent. Les musulmans majoritairement en boubous blancs inondent les lieux munis de leurs tapis de prière. Ils s’attellent à trouver les places les plus proches de la grande tribune.

« Nous avons deux rakat à accomplir aujourd’hui et ces deux sont exactement la même choses que ceux que nous accomplissons d’habitude », annonce celui-là qui s’occupe de réciter les bénédiction avant l’arrivée du l’imam.

Sous une canicule digne d’un après-midi, les tambours raisonnent et les regards sont tournés vers l’entrée. C’est l’arrivée du Mogho Naaba. À quelques minutes plus tard s’en suit d’autres autorités comme le Président du patronat burkinabè Idrissa Nassa et le président de la communauté musulmane , El Hadj Moussa Kouanda. Plus de temps il faut accomplir les deux rakacts avant de s’adonner à l’exercice de l’ultime sacrifice du mouton.

Mais en l’air, en direction de la Kaaba, « Allahu akbar », ce sont les deux obligations qui débutent. Ils sont dirigés par l’imam Abdallah Ouédraogo. « Cette fête est partie pour 5 jours. Elle débute avec Arafat et cette prière. Le prophète a conseillé de sacrifier pour la fête. Mais que ce geste ne semble pas comme une contrainte. Ce mouton doit avoir au moins 6 mois et bien portant.

Il a aussi conseillé de faire ce sacrifie et partager avec les personnes démunies. Pour le chameau, il peut être sacrifié en commun accord mais pas avec plus de 7 personnes, il doit avoir au moins 5 ans. La chèvre âgée de plus d’un ans peut aussi être sacrifiée », rappel Abdallah Ouédraogo après les deux rakats.

Une fois le sacrifice accomplie le président de la communauté musulmane saisi l’occasion pour appeler la communauté à être un acteur de paix au Faso. « La fête d’aujourd’hui est un devoir pour nous. Nous prions que la cohésion continue entre les musulmans et les autres religions. Nous lançons un appel au peuple burkinabè, que chacun doit être faiseur de paix, dans nos villages, villes et nos foyer. Nous renouvelons notre encouragement au chef de l’État et tous nos forces armées qui sont au front », indique-t-il .

Envoyé par les plus hautes autorités une délégation avec à sa tête le ministre d’État en charge de l’Administration territoriale Emile Zerbo, salue le fait que les invocations soient tournées vers le soutien des FDS.

« Nous sommes là pour les encourager pour les actions qu’ils mènent envers nos FDS et la population. Nous les appelons à poursuivre ce genre d’actions. Et que les actions qu’ils vont mener chaque jours puissent contribuer à la paix », salue le ministre.

La communauté catholique marque sa présence. A travers Mgr Johnny Boya le chargé d’affaires par intérim de la mission apostolique Burkina Faso/Niger, elle ses encouragements en ces mots : « Nous disons toujours qu’il faut travailler ensemble pour la cohésion sociale et le dialogue inter-religieux ».

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24