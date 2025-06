publicite

Ceci est le message du capitaine Ibrahim Traoré à l’occasion de l’Aïd-El-Kebir 2025.

« La célébration de la Tabaski m’offre l’occasion de rendre hommage aux fidèles musulmans du Burkina Faso et de la Diaspora pour leur contribution à la Paix et à la Sécurité.

Le rappel du sacrifice doit susciter en chacun de nous l’amour de la Patrie et de son prochain. C’est pourquoi, j’invite tous les Burkinabè à cultiver la tolérance religieuse et à renforcer cohésion sociale et le vivre-ensemble, indispensables l’édification d’une Nation forte, prospère et souveraine.

En ce jour saint, je vous invite également à avoir une pensée pieuse à l’endroit de nos forces combattantes.

Bonne fête de !’AidElKébir », a écrit le Capitaine Ibrahim TRAORÉ Président du Faso, Chef de l’État.

Source : Présidence du Faso