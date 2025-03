Fête de l’Aïd El Fitr : Le message du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré

publicite

A l’occasion de la fin du mois béni de Ramadan, je souhaite une bonne fête de l’Aïd El Fitr à tous les fidèles musulmans de notre pays.

Que l’élan de solidarité, l’esprit de partage, les prières et invocations durant cette période de pénitence renforcent davantage notre unité et consolident notre volonté commune d’un Burkina Faso de paix et de prospérité !

Capitaine Ibrahim Traoré

Président du Faso

Chef de l’État

