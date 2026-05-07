FEMUA 2026 : Daouda Sané, l’inamovible maître du micro burkinabè à Abidjan

Depuis plusieurs années, le présentateur burkinabè Daouda Sané s’est imposé comme une figure incontournable sur la scène du Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA), en Côte d’Ivoire. Cette année encore, les organisateurs ont choisi de lui renouveler leur confiance. Joint au téléphone par Burkina 24, le jeudi 7 mai 2026, ce maître du micro a qualifié cette invitation de preuve de reconnaissance et de constance, au regard de l’exigence du milieu.

Le Festival des Musiques Urbaines d’Anoumabo (FEMUA) est un événement de musique Afro pop créé en 2008 par le groupe Magic System, se tenant principalement à Abidjan. Au fil du temps, ce rendez-vous s’est positionné comme un lieu de rencontre pour les meilleurs artistes musiciens d’Afrique. Mais au-delà des artistes, tous les acteurs contribuant à la réussite d’un événement d’une telle envergure y sont conviés. Dans ce lot, le présentateur, animateur radio et télé, Daouda Sané, est le nom qui revient chaque année pour assurer la présentation.

Revenant sur les débuts de cette aventure, Sané a assimilé sa longévité à une forme de persévérance, lui qui a commencé par la « petite porte ». « Mon histoire avec le FEMUA est avant tout une histoire de fidélité et d’évolution. Je suis rentré par la petite porte et à fonds propres. J’ai découvert le festival en 2010, micro à la main pour la radio et la télé. De l’immersion en coulisses en 2017 pour A+ à la scène depuis maintenant huit éditions, j’ai vu cet événement devenir le carrefour majeur des cultures en Afrique », a-t-il confié.

Réputé pour son aisance, sa maîtrise de la scène et son sens du public, Daouda Sané a su conquérir les plus grandes plateformes culturelles du continent. Ces qualités lui valent un renouvellement constant de la confiance des organisateurs, marque du professionnalisme qui caractérise l’homme.

« C’est toujours un sentiment d’exaltation pure. Chaque année, on pense avoir tout vu, et chaque année, le festival nous surprend à nouveau. Dans un milieu aussi exigeant, voir cette confiance renouvelée est une immense fierté. Être au cœur de cette machine, c’est vivre l’intégration culturelle de l’intérieur », s’est réjoui l’animateur.

Interrogés par la rédaction, plusieurs acteurs du milieu ont confirmé ce professionnalisme, insistant sur le fait que ce renouvellement de confiance est amplement mérité. « Daouda Sané est réputé pour sa façon singulière de présenter les événements.

Il est l’un des rares présentateurs burkinabè à vendre ses services à l’international depuis quelques années et nous ne sommes pas surpris de le voir chaque année au FEMUA. Comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne ! », a témoigné Wendkouni Bilgo, journaliste culturel du Burkina Faso.

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En dehors du FEMUA, Daouda Sané est également sollicité pour d’autres grands rendez-vous culturels sur les scènes africaines. Depuis 2016, il est devenu une figure panafricaine grâce à la célèbre émission « L’Afrique a un incroyable talent ». C’est également un homme de scène aguerri, avec de multiples apparitions lors d’événements majeurs au Burkina Faso, à l’Accor Arena de Paris, au MASA, à Abidjan et à Rabat etc.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24