Ouagadougou : Un réseau de malfrats infiltrés dans une société de gardiennage démantelé par la Police nationale

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement (CPA) n°09 de Ouagadougou a mis fin aux activités d’un réseau de malfrats activement recherchés pour des faits d’abus de confiance et de vols de biens divers, a annoncé la Police nationale du Burkina Faso.

Selon les enquêteurs, le principal suspect, employé comme vigile dans une société de gardiennage, aurait élaboré un stratagème lui ayant permis de commettre un important vol au sein d’une unité industrielle située dans le quartier Pissy.

Chargé de filtrer les entrées et sorties des employés, il aurait profité de sa position pour s’emparer d’une caisse contenant une quinzaine de téléphones portables, avant de disparaître avec son arme et sa tenue de service. Le préjudice est estimé à plus de 2 millions de FCFA, selon les éléments de l’enquête.

Après son forfait, le suspect se serait réfugié dans le quartier Bissighin, où il a rejoint un réseau spécialisé dans le vol et le recel de téléphones portables. Une partie du butin aurait déjà été écoulée, tandis que l’arme utilisée aurait été dissimulée en vue d’autres projets criminels.

Grâce à la collaboration des populations, les forces de sécurité ont réussi à interpeller deux membres actifs du réseau. Plusieurs objets ont été saisis, notamment un pistolet automatique, une moto et divers téléphones portables.

La Police nationale salue la coopération citoyenne qui a permis cette opération et rappelle l’importance de signaler tout comportement suspect via les numéros verts 17, 16 et 1010. Elle invite également les sociétés privées de gardiennage à renforcer les procédures de recrutement, notamment à travers des enquêtes de moralité, afin de prévenir ce type d’infiltration.