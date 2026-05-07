Gabon : Les jus de bissap, gingembre et produits artisanaux désormais interdits pour risques sanitaires

L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a annoncé, le 4 mai 2026, l’interdiction de la commercialisation de plusieurs produits artisanaux sur l’ensemble du territoire gabonais. Cette décision fait suite à des contrôles ayant révélé de graves manquements aux normes d’hygiène et de sécurité alimentaire, rapporte le média Le Gabonais.

Dans un communiqué officiel, l’agence cible notamment les jus de bissap et de gingembre, le lait caillé, les glaces en sachet ainsi que les boissons conditionnées dans des bouteilles recyclées. Selon l’AGASA, ces produits présentent des « non-conformités majeures » liées aux conditions de fabrication, de conservation et de distribution.

L’autorité sanitaire estime que ces denrées, largement écoulées dans les circuits informels, exposent les consommateurs à des risques importants pour la santé publique. Face à cette situation, elle affirme adopter une politique de tolérance zéro afin de prévenir toute crise sanitaire d’origine alimentaire.

« La santé des populations ne peut être compromise », souligne l’AGASA, évoquant une menace particulièrement préoccupante dans les zones urbaines densément peuplées.

Au-delà de l’interdiction, les autorités gabonaises entendent engager une réforme plus profonde du secteur agroalimentaire informel. L’agence invite ainsi les producteurs concernés à se rapprocher des délégations provinciales pour entamer un processus d’enregistrement et de mise en conformité.

L’objectif affiché est de professionnaliser progressivement le secteur, avec la création future d’une « liste blanche » des producteurs autorisés répondant aux normes sanitaires exigées.

L’AGASA a également appelé les consommateurs à la vigilance et mis à disposition un numéro vert, le 1411, pour signaler toute infraction ou obtenir des informations complémentaires.

Si cette mesure risque d’avoir des conséquences économiques pour de nombreux petits commerçants, elle traduit la volonté des autorités de renforcer les standards de sécurité alimentaire au Gabon, dans un contexte où le secteur informel occupe une place importante dans l’économie nationale.