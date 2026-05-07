Un méga hôtel 5 étoiles 100 % sénégalais de 16 milliards FCFA verra le jour à Pointe Sarène d’ici 2028

Le Sénégal veut franchir une nouvelle étape dans le développement de son industrie touristique avec le lancement officiel des travaux du Palmera Hôtel & Resort, un complexe hôtelier de luxe financé entièrement par des capitaux sénégalais, rapporte Dakar actu.

La cérémonie de pose de la première pierre s’est tenue le lundi 4 mai 2026 à Pointe Sarène, marquant le démarrage d’un projet estimé à 16 milliards de FCFA. L’ouverture de l’établissement est annoncée pour 2028.

Porté par la société DALL BI SA, un fonds d’investissement 100 % sénégalais, en partenariat avec le groupe Palm Beach, le projet est piloté par SAPCO Sénégal en qualité d’aménageur public.

Le futur établissement, classé 5 étoiles, ambitionne de devenir une référence du tourisme haut de gamme en Afrique de l’Ouest.

Le complexe comprendra 253 chambres de standing, plusieurs suites haut de gamme, une suite présidentielle, des espaces de conférences modernes, des infrastructures de loisirs destinées à une clientèle internationale et locale. Le projet s’étendra sur près de 5 hectares avec plus de 24 000 m² de surface construite.

Au-delà de son positionnement touristique, le projet est présenté comme un levier de développement économique pour la région. Les promoteurs annoncent plus de 400 emplois directs et plus de 1 000 emplois indirects.

Les autorités sénégalaises souhaitent faire de Pointe Sarène une destination incontournable du tourisme ouest-africain, tout en renforçant la place du secteur privé national dans les investissements stratégiques.

Avec ce projet, le Sénégal affiche également sa volonté de promouvoir une souveraineté économique fondée sur des investissements locaux capables de porter des infrastructures d’envergure internationale.