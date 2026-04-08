Dakar : Un projet de 320 millions FCFA pour transformer l’échangeur du CICES en espace urbain moderne

Le Ministère de l’Environnement et de la Transition écologique du Sénégal (METE) franchit une nouvelle étape dans sa politique de transformation urbaine. Le mardi 7 avril 2026, un partenariat d’envergure a été scellé pour l’aménagement paysager de l’échangeur du CICES, à Dakar, informe SENEGO.

À travers la Direction générale du Cadre de Vie, le Ministère de l’Environnement et de la Transition écologique du Sénégal (METE) entend inscrire les infrastructures urbaines dans une dynamique durable, conciliant sécurité, modernité et amélioration du cadre de vie.

Doté d’un budget de 320 millions de francs CFA, le projet mobilise plusieurs acteurs clés, dont la Ville de Dakar, la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), ainsi que l’Agence de gestion des routes du Sénégal (AGEROUTE), avec la participation de l’entreprise Sinohydro et l’appui de l’Agence nationale pour les énergies renouvelables du Sénégal (ANER).

Le projet repose sur un mécanisme de financement basé sur la mutualisation des ressources entre acteurs publics, parapublics, privés et collectivités territoriales. Chaque partie prenante intervient sur un compartiment spécifique, tandis que l’Agence nationale pour les énergies renouvelables du Sénégal assure l’éclairage global du site.

Ce modèle vise à garantir la durabilité des investissements tout en optimisant les coûts. Au-delà de sa fonction routière, l’échangeur du CICES est appelé à devenir un véritable espace paysager.

Le projet prévoit la végétalisation du site, l’intégration de solutions énergétiques durables et la création d’espaces de loisirs. L’objectif est de transformer cet axe à fort trafic en un cadre urbain moderne, sécurisé et agréable pour les usagers et les riverains.

Prévu sur une durée de quatre mois, ce chantier s’inscrit dans une stratégie plus large du Ministère de l’Environnement et de la Transition écologique du Sénégal visant à bâtir des villes plus vertes, résilientes et attractives.

À travers ce projet, les autorités sénégalaises réaffirment leur ambition de concilier mobilité, préservation de l’environnement et bien-être des populations dans un urbanisme moderne et durable.