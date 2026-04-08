Faso Mêbo : Les élèves de Petite Hélène en immersion citoyenne entre apprentissage et action

Les élèves de l’école primaire privée Petite Hélène de Ouagadougou ont troqué, le mercredi 8 avril 2026, les salles de classe pour le terrain. En visite sur le site de Faso Mêbo, ils ont participé activement à la fabrication de pavés, dans le cadre d’une sortie éducative axée sur le civisme et le patriotisme.

Accompagnés de leurs enseignants et de membres du bureau du conseil d’école, les élèves ont prêté main-forte aux travaux, découvrant concrètement les réalités du terrain. Cette activité visait à renforcer chez eux des valeurs essentielles telles que le patriotisme, la solidarité et le sens du devoir citoyen.

Dans une ambiance à la fois studieuse et conviviale, les élèves ont manipulé les outils, observé les techniques et contribué à la production de pavés, donnant ainsi un sens pratique aux enseignements reçus en classe.

En marge de cette immersion, l’établissement a fait un don de 20 sacs de ciment au profit de Faso Mêbo. Un geste qui traduit l’engagement de l’école à participer à l’effort de construction nationale.

Pour la directrice, Sœur Bernadette Ouédraogo, cette activité dépasse largement le cadre scolaire. « Ce n’est pas une simple sortie. Elle permet aux élèves de mettre en pratique les enseignements reçus en instruction civique et morale notamment en patriotisme, en civisme et l’esprit de solidarité apprises en classe. L’école a voulu, elle aussi, apporter sa pierre à la construction du pays, en lien avec l’initiative présidentielle », a-t-elle expliqué.

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Cette expérience a marqué les élèves, à l’image de Nikiema Moujahid, en classe de CM2.« J’ai appris comment on mélange le béton, nettoyer et préparer les moules », a-t-il confié, visiblement enthousiaste.

Impressionné par la mobilisation sur le site, il a invité ses camarades à s’engager. « Venez tous à Faso Mêbo. Chacun peut contribuer, que ce soit par la main-d’œuvre ou par du ciment », a-t-il lancé.

L’école Petite Hélène illustre une approche éducative centrée sur l’action et l’engagement citoyen. En lien avec les efforts de développement du Burkina Faso, cette sortie pédagogique démontre que l’apprentissage peut aussi passer par l’expérience et la participation active à la vie nationale.

Soumane Wahab KARAMBIRI (stagiaire)

Burkina 24