Soutien à la Révolution : Des élèves de Tougan marchent et contribuent à Faso Mêbo

Comme dans plusieurs autres localités du Burkina Faso, une mobilisation d’envergure a eu lieu ce mercredi 10 décembre 2025 matin dans les rues de Tougan, chef-lieu de la province du Sourou. Des milliers d’élèves ont répondu à l’appel de la Ligue des élèves de Tougan pour organiser une marche-meeting. L’objectif déclaré de cette activité était d’exprimer un soutien ferme à la vision et à la politique éducative du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré.

La marche-meeting initiée par la Ligue des élèves de Tougan a transformé les artères de la ville en une marée humaine ce mercredi matin. Cette mobilisation témoigne de l’engagement d’une grande partie de la jeunesse scolaire envers les autorités de la transition et la Révolution Progressive Populaire (RPP) en cours au Burkina Faso.

Grande mobilisation des élèves pour soutenir la vision du Chef de l’État

La déclaration des élèves, lue par Aubain Zongo, a mis l’accent sur les actions du Président du Faso. Le porte-parole des élèves a salue son leadership, tout en qualifiant le Capitaine Traoré de «symbole de courage, de vision, d’inspiration et de détermination pour ses petits frères et sœurs».

S’adressant aux acteurs de l’éducation, la Ligue a tenu à féliciter les enseignants et les encadreurs, tout en soulignant les avancées significatives dans le système éducatif. La déclaration reconnaît ces progrès, malgré «l’adversité systématique de l’impérialisme contre la révolution».

Lecture de la déclaration par Aubain Zongo

L’engagement des élèves ne s’est pas limité à la rhétorique. Après avoir transmis leur message officiel au Haut-Commissaire de la province du Sourou, les manifestants ont symboliquement concrétisé leur soutien financier.

En effet, la Ligue des élèves de Tougan a remis une quittance de 217 725 francs CFA comme contribution au fonds Faso Mêbo, une initiative visant à soutenir l’effort de souveraineté nationale.

Les élèves de Tougan remettent symboliquement une quittance de 217 725 F CFA, leur contribution au fonds Faso Mêbo, au Haut Commissaire du Sourou

La déclaration note la prise de conscience des jeunes face aux enjeux actuels. «Nous ne sommes pas des simples spectateurs. Nous sommes des bâtisseurs, des résistants, des patriotes» a affirmé Aubain Zongo. Les élèves ont renouvelé leur serment de protéger notre école, défendre la nation burkinabè, défendre les valeurs et bâtir leur propre avenir.

Akim KY

Burkina 24 

