12 PCA 2026 : La liste des nominés dévoilée pour une édition placée sous le signe du « 17/47 »

La liste des nominés de la 14ᵉ édition des 12 Personnalités Culturelles de l’Année (12 PCA) est désormais connue. Le comité d’organisation a rendu publique, le mardi 9 décembre 2025 à Ouagadougou, la sélection des 36 personnalités en lice dans 12 catégories, ainsi que les innovations majeures de cette édition prévue le 9 janvier 2026 à Canal Olympia Yennenga Ouaga 2000.

Les nominés de la 14e édition des 12 PCA ont été présentés le mardi 8 décembre 2025 à Ouagadougou.

Au total, 36 personnalités sont en compétition dans les différentes catégories il s’agit de journaliste culturel de l’année, l’artiste musicien de l’année, le danseur-chorégraphe de l’année, le photographe de l’année, le disk-jockey de l’année, l’humoriste espoir de l’année, l’artiste de l’intégration, le spectacle de musique de l’année, l’instrumentiste, le mannequin, le manager de discothèque et le maître de cérémonie de l’année. Dans la catégorie journaliste culturel de l’année, les nominés sont Yanogo Patrick Odom, Boureima Passéré et Wend Kouni.

Pour l’artiste musicien de l’année, le choix du jury s’est porté sur Privat, Reman et Nabalum. Le spectacle de musique de l’année se jouera entre le concert de Floby tenu le 3 mai, celui de Toussy du 29 novembre et le Stress Out de Roger Wango.

Le promoteur de l’évènement, Hervé David Honla, insiste sur la philosophie de cette initiative annuelle. « Les PCA, c’est avant tout un espace qui met en lumière ceux qui travaillent dur pour faire avancer la culture, même quand les projecteurs ne sont pas braqués sur eux », confie-t-il.

Il rappelle que cette cérémonie ne repose sur aucun système de vote sauf le prix Telecel. Les distinctions sont attribuées exclusivement par les membres du jury, après analyse de l’impact et des réalisations des artistes sur l’année écoulée.

« Ici, rien n’est laissé au hasard. Chaque nomination répond à un travail concret que les membres du jury ont pu évaluer », précise-t-il. Cette édition se distingue aussi par l’introduction de prix spéciaux à savoir l’artiste musicien espoir de l’année, le festival de l’année, l’artiste 17/47 et prix Diata Ilébou. Ces distinctions visent à élargir la portée de l’évènement et à encourager les artistes émergents qui sont en province tout en saluant des initiatives fortes de la scène culturelle nationale.

Placée sous le thème « 17/47 », en référence aux provinces et régions du Burkina Faso, la cérémonie 2026 se déroulera le 9 janvier dans la salle Canal Olympia Yennenga Ouaga 2000, sous la présidence du ministre de la culture Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Entre prestations live, défilé de mode, remise de trophées et cocktail, l’évènement promet une soirée riche en couleurs. L’accès demeure gratuit, mais se fait exclusivement sur présentation d’un carton d’invitation.

Aurelle KIENDREBEOGO

