3e édition de la Journée des Coutumes et Traditions | « Le Burkina Faso restera debout » : Koukouldi célèbre la résilience nationale

Le Centre Culturel Yilo de Koukouldi (C.C.Y.K) célèbre l’identité culturelle et le vivre-ensemble, à travers la 3e édition de la Journée des Coutumes et Traditions. Cet événement, baptisé les « 72 heures des Communautés », se déroule du 14 au 16 mai 2026 à Koudougou et Koukouldi, un temps fort pour le dialogue inter culturel.

Le point d’orgue de cette célébration s’est tenu le vendredi 15 mai 2026 à Koukouldi. Cette journée commémorative, officiellement dédiée aux valeurs ancestrales, a été l’occasion de magnifier l’héritage culturel local.

Initiée par Bassolma Bazié, président de la Confédération nationale de l’Alliance des États du Sahel, cette commémoration a été l’occasion pour lui de rappeler avec conviction l’importance de l’événement. Selon ses mots, un retour aux sources dépasse la simple nécessité, il constitue le socle indispensable de tout développement durable.

« Vous savez très bien que quelqu’un qui ne connaît pas son passé, qui ne sait pas d’où il vient, il ne sait pas où il est, et il ne peut pas savoir où il va… aussi, on dit qu’un tronc d’arbre a beau duré dans l’eau, il ne peut pas devenir un poisson. Donc la culture n’est rien d’autre que les racines et un arbre ne peut pas survivre en entendant vivre des racines d’un autre arbre… mais, on ne cède pas sa vie à une autre entité pour construire la plantation », a-t-il expliqué.

Représentant le Premier ministre, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a salué en cette cérémonie un puissant symbole de résilience. Pour lui, cet événement démontre à l’évidence que le Burkina Faso reste debout et demeure pleinement capable d’accueillir des hôtes étrangers.

« Ils ont voulu nous faire disparaitre par l’esclavage, nous sommes restés debout. Ils sont venus avec le colonialisme et le néo-colonialisme, nous sommes restés debout. Ils sont venus avec des réformes politiques, nous sommes restés debout.

Actuellement, ils sont revenus avec des actions hostiles notamment le terrorisme, mais le Burkina Faso se tiendra debout. Et Koukouldi est l’incarnation de cette résilience », a lancé le ministre en charge de la sécurité.

Cette édition place la paix sociale au centre des échanges sous le thème « Communautés et cohésion sociale : Quelle contribution des acteurs au renforcement de la cohésion sociale ? ».

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24