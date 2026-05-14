Nematou Nikièma championne d’Afrique devant Marthe Koala au saut en longueur

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Nemata Nikièma est la nouvelle championne d'Afrique.

Le Burkina Faso brille aux Championnats d’Afrique d’athlétisme qui se tiennent à Accra au Ghana.

Lors des finales disputées ce jeudi 14 mai 2026, Neimatou est championne d’Afrique devant Marthe Koala. Marie Jeanne Ougera de la Côte d’Ivoire est médaillée de bronze.

Lors de ces championnats d’Afrique, Nematou Nikièma a réalisé un saut de 6m76 en devançant ainsi sa compatriote Marthe Koala d’un cm. Marthe Koala a réalisé une performance de 6m76.

Nematou Nikièma est désormais la nouvelle championne d’Afrique et Marthe Koala est vice-championne d’Afrique. L’Ivoirienne Marie Jeanne Ougera décroche la médaille de bronze avec un bon de 6m70.

 
     
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