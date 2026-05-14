Royaume de Boussouma : Un notable du chef de Wayalghin déchu de ses fonctions

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La Cour royale du Royaume de Boussouma a annoncé la déchéance de Boussoum Wayalghin Wapassi Naaba Ligdi, notable du chef de Wayalghin, pour des comportements jugés contraires aux règles de conduite de la chefferie coutumière et traditionnelle.

Dans une correspondance adressée au ministre en charge de l’Administration territoriale, la Cour royale indique que l’intéressé s’est rendu coupable de prises de parole et d’attitudes portant atteinte à l’image de la chefferie traditionnelle du Burkina Faso.

Après plusieurs mises en garde restées sans effet, la décision de destitution a été prise le 8 mai 2026.

Le désormais ex-notable perd ainsi toutes ses charges coutumières et ne peut plus porter les attributs liés à sa fonction.

Lire aussi 👉🏿Burkina Faso : La chefferie coutumière entre dans une ère nouvelle avec la consécration de son statut légal

 
     
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