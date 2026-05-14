L’USFA reçoit son trophée de championne du Burkina Faso

Un nouveau titre de champion national pour l’US Forces Armées (USFA). L’équipe militaire remporte son 10e titre dans le championnat national féminin.

Ce jeudi 14 mai 2026 au Stade Municipal, l’USFA disputait son dernier match de la saison pour terminer en beauté.

Stéphanie Sow et ses coéquipières ont réussi leur mission tout juste avant de recevoir le trophée de championnes du Burkina Faso. Face à l’ASFB, l’USFA s’est imposée (2-0) devant un petit public sorti pour l’occasion.

Ce qui permet au club de terminer en beauté en succédant à elle-même tout en remportant leur 10e titre.

Omar Paré, l’entraîneur de l’équipe féminine de l’USFA attribue ce sacre au travail. Pour lui, l’équipe était plus solide cette saison. Même réponse de Stéphanie Sow, la capitaine.

« Je suis très contente. On est récompensé par le trophée surtout que nous avons fait beaucoup de sacrifices pour y arriver », se réjouie la joueuse de l’USFA.

L’USFA est championne avec 73 points devant l’AS Douanes et les Étincelles. Son adversaire du jour qui joue cette année la première division pour la première fois termine quatrième.

Tigresse et l’AS Dafra sont relégués en deuxième division tandis que Wend Raabo et ESIZ disputeront des matchs de barrage.