Journée des coutumes et traditions : Le Capitaine Ibrahim Traoré rend hommage aux gardiens des valeurs ancestrales

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Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Président du Conseil des ministres
Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Président du Conseil des ministres

À l’occasion de la Journée des coutumes et traditions célébrée ce 15 mai 2026, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a rendu hommage aux garants des valeurs, savoirs et savoir-faire traditionnels du Burkina Faso.

Dans un message adressé à la Nation, le Chef de l’État a salué les adeptes de la religion traditionnelle et des cultes ancestraux, tout en soulignant l’importance des coutumes dans la préservation de l’identité culturelle du pays.

Le Président du Faso a également appelé les Burkinabè à promouvoir les valeurs ancestrales et les pratiques culturelles nationales afin de contribuer à la construction d’un Burkina Faso nouveau.

Selon lui, la célébration de cette journée constitue une occasion de réflexion sur la place de l’héritage culturel dans le renforcement de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

« Vives nos coutumes et traditions », a conclu le Capitaine Ibrahim Traoré dans son message.

 
     
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