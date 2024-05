Burkina Faso : Décret portant institution de la Journée des coutumes et traditions (JCT)

Au Burkina Faso, il est institué, conformément à la loi n°079-2015/CNT du 23 novembre 2015 portant institution des fêtes légales et évènements à caractère historique, la Journée des coutumes et traditions au Burkina Faso en abrégé JCT, selon un décret présidentiel.

La Journée des coutumes et traditions a pour objectifs, selon le document officiel, de réaffirmer la laïcité de l’Etat, d’offrir aux adeptes de la religion traditionnelle un cadre de promotion des valeurs et des pratiques ancestrales, de susciter une communion fraternelle entre adeptes de la religion traditionnelle et la population.

« La Journée des coutumes et traditions est dédiée à la célébration du culte ancestral. La Journée des coutumes et traditions se tient le 15 mai de chaque année. Il incombe aux adeptes de la religion traditionnelle d’organiser leurs rites au cours de cette journée. Toutefois, des activités à caractère spirituel et culturel peuvent précéder cette Journée », peut-on lire dans le décret. 👇🏿👇🏿👇🏿

Décret portant instiution JCT

