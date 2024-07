Burkina Faso : Un guichet des immatriculations provisoires W et WW s’ouvre à Dakola 

publicite

0 Partages Partager Twitter

La cérémonie d’inauguration du Guichet des immatriculations provisoires W et WW de Dakola a eu lieu le vendredi 19 juillet 2024 dans ladite ville frontalière du Ghana. La cérémonie a été placée sous la présidence du ministre en charge des transports, Roland Somda, représenté par la Gouverneure de la région du Centre-sud.

La suite après cette publicité

L’histoire retiendra que le guichet des immatriculations provisoires W et WW de Dakola a ouvert ses portes de façon officielle le vendredi 19 juillet 2024. Dès lors, il n’y a plus de raison possible de circuler sans plaque d’immatriculation à Dakola et environnants, selon le directeur Sibidi Vincent Tougri, Directeur Général des Transports.

Ce d’autant plus que l’opération d’immatriculation provisoire dans ce nouveau site de Dakola prend à peine 10 minutes. Donc au moins le citoyen doit se procurer la plaque d’immatriculation pour tout nouvel engin dont la cylindrée est supérieure ou égale à 50 cm³.

« Roulez avec un engin sans immatriculation, c’est s’exposer, c’est un danger pour soi même. Normalement, selon les textes, on ne doit pas rouler avec une moto si elle n’est pas immatriculée », a-t-il d’ailleurs souligné.

Et à Mme la Gouverneure de la région du Centre-sud, Massado Yvette Nacoulma d’étayer : « L’immatriculation assure la traçabilité et la conformité du véhicule et surtout, elle sert de lien entre le véhicule, son propriétaire et l’autorité publique ».

C’est donc à juste titre qu’elle a invité « tous les citoyens à adhérer au Système d’immatriculation dans les séries provisoires afin de faire de nos routes des espaces plus sûrs ».

À l’entendre, « cette solution permet à l’administration et aux forces de contrôle de vérifier en temps réel l’identité d’un véhicule même nouvellement acquis et de son propriétaire pour un meilleur suivi des véhicules qui circulent sur nos routes ».

Ce nouveau site vient à la suite de celui de Cinkansé. C’est en effet le 3e site d’immatriculations provisoires des engins au Burkina. « C’est un processus qui va se poursuivre, mais nous avons commencé par nos villes frontalières » a annoncé pour terminer le directeur général des Transports terrestres et Maritimes, Sibidi Vincent Tougri.

Lire aussi 👉🏿 Immatriculations provisoires dans les séries W et WW : Un nouveau guichet ouvert à Ouaga pour satisfaire la clientèle

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite