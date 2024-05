Immatriculations provisoires dans les séries W et WW : Un nouveau guichet ouvert à Ouaga pour satisfaire la clientèle

publicite

Le guichet des immatriculations provisoires de Ouaga 2000 dans les séries W et WW a été officiellement inauguré ce mardi 21 mai 2024 par la représentante du ministre des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, la Secrétaire générale (SG) dudit ministère, Kiswendsida Alice Ouédraogo.

Avec l’inauguration du guichet de Ouaga 2000, la ville de Ouagadougou dispose désormais de 2 guichets d’immatriculation provisoire dans les séries W et WW. « Le premier site a connu son lancement en octobre 2023, et aujourd’hui, ce site est déjà dépassé.

Nous avons donc voulu avoir un autre guichet au niveau de Ouagadougou, mais il est entendu qu’au niveau de Cinkanse on ouvrira un autre guichet. Au niveau de Dakola et de Bobo-Dioulasso également », a expliqué Kiswendsida Alice Ouédraogo, Secrétaire générale (SG) du ministère des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière.

Tout cela, a-t-elle fait savoir, s’inscrit dans une démarche de faciliter l’accès à ces sites à tous ceux qui veulent bien accepter de s’engager à aller vers cette immatriculation, qui du reste devrait interpeller toute personne. « Circuler aujourd’hui avec un engin à 2 roues ou 4 roues sans immatriculation, c’est se mettre soi-même en danger, mais également, c’est créer une insécurité pour les autres », a fait comprendre la SG.

Pour elle, participer à cette réforme, c’est dire qu’on est citoyen. C’est en cela qu’elle a appelé l’ensemble des usagers, des concessionnaires, des importateurs de cycles et d’automobiles à vraiment s’engager vers cette réforme. La capacité d’accueil du site de Ouaga 2000, à l’en croire, est d’au moins 80 véhicules en une fois. « Ça veut dire que lorsque les 80 véhicules sont là, ils peuvent tous être servis au niveau des guichets et repartir. Au fur et à mesure, nous pouvons recevoir encore des véhicules », a-t-elle précisé.

Colonel Kanou Coulibaly, Directeur général (DG) des transports terrestres et maritimes, est revenu sur le circuit à suivre lorsque l’on se trouve au sein du site. « Quand vous arrivez ici avec votre véhicule, soit 2 roues ou plus, vous passez par la caisse (vous payez) et votre dossier est enregistré. S’il est bon, il est traité ; et en 5-10 minutes, vous avez votre immatriculation provisoire », a-t-il indiqué.

Valable pour 60 jours, l’immatriculation provisoire, a en outre raconté M. Coulibaly, permet dès l’entrée sur le territoire burkinabè de lier l’engin à l’Etat. C’est tout un mécanisme, dit-il, qui est derrière l’immatriculation provisoire. Les sites, a-t-il laissé entendre, sont gérés par des concessionnaires ; celui de Ouaga 2000, étant géré par SUPERNET TECHNOLOGIE HOLDING.

A la date d’aujourd’hui, a en somme confié le DG, une vingtaine de concessionnaires ont déjà la carte W. « Ça veut dire qu’un vendeur de véhicules ou de motos peut avoir l’agrément et il produit les certificats d’immatriculation provisoire au profit de ses clients », a-t-il clarifié.

Ce qui, à l’entendre, évite aux clients de se rendre dans l’un des guichets disponibles. Et de dire, « c’est ce qu’on recommande d’ailleurs ». Le site de Ouaga 2000 dispose, principalement, de 3 caisses et de 6 bureaux de traitements. Contexte oblige, l’on y a prévu deux groupes électrogènes.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

