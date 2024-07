Lutte contre les boissons alcoolisées prohibées : La BMCRF fait une importante saisie au quartier Tampouy de Ouagadougou

publicite

Le mercredi 17 juillet 2024, une équipe de la Brigade Mobile de Contrôle économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) a mené une opération réussie dans le quartier de Tampouy de Ouagadougou. Cette opération a permis la saisie d’un important stock de boissons spiritueuses conditionnées dans des emballages non conformes à la règlementation.

Ce sont au total 140 cartons contenant chacun 24 bouteilles de liqueurs non conformes à la règlementation en vigueur qui ont été saisis avant leur mise en vente sur le marché. Cette importante saisie témoigne de l’ampleur du phénomène de commercialisation de boissons prohibées et rappelle une fois de plus la responsabilité des acteurs.

En rappel, cette action s’inscrit dans la volonté d’imposer le respect de la règlementation notamment l’arrêté interministériel N°2019-0345/MCIA/MS/MATDC du 19 septembre 2019.

Cette disposition interdit la production, l’importation, la commercialisation, la détention et la distribution des liqueurs et autres boissons spiritueuses conditionnées dans des sachets plastiques, des bouteilles, des flacons ou pots en PET de capacité inférieure à trente (30) centilitres sur toute l’étendue du territoire burkinabè.

Le Chef de Département des Investigations, du Contrôle, de la lutte contre la fraude et la contrefaçon saisit l’occasion pour inviter les acteurs intervenant dans le secteur des boissons au strict respect de la règlementation en vigueur.

Le Coordonnateur Général de la BMCRF encourage les populations à rester vigilantes et à signaler toute activité suspecte aux numéros verts dédiés.

Ensemble, nous pouvons faire du marché intérieur burkinabè un environnement plus sûr, soucieux et protecteur de la santé de nos concitoyens. Pour tout cas suspect, contacter les numéros verts 80 00 11 84 ; 80 00 11 85 et 80 00 11 86. La BMCRF, la garantie d’une concurrence saine, loyale et transparente.

Source : SCRP/ BMCRF

