Cohésion sociale : FDS et civils communient autour du ballon rond à Ouagadougou

Une équipe de l’armée de l’air, de la police nationale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, en gros, une équipe des FDS cumulées avec une équipe de civils s’affrontent du 19 au 20 juillet 2024 à Ouagadougou. Au nombre de 13, ces équipes communient dans l’objectif de renforcer les liens non seulement entre FDS mais aussi avec les civils du Burkina Faso. La compétition a été organisée par l’état-major général des armées.

Un tournoi Maracaña pour renforcer les liens non seulement entre les corps de métiers d’armes du Burkina Faso mais aussi avec des civils, c’est l’objectif de cette édition. A l’aller, c’est treize équipes qui ont été présentes, avec cet objectif tracé.

Ce tournoi est une initiative qui reprend après plusieurs années de pause. Il est donc, selon le chef d’état-major général des armées Célestin Simporé, important pour les FDS en ce sens que c’est une relance des activités sportives pour cette fois. Pour lui c’est un pari gagné au regard de la situation sécuritaire du pays.

« L’activité que nous avons lancée ce matin est très importante pour les forces armées nationales. En ce sens que nous sommes en train de relancer les activités sportives d’avant, en temps de paix. Ce sont des activités qui rentrent en droite ligne avec notre quotidien. Le sport est facteur de cohésion sociale. Ça va permettre de renforcer la cohésion sociale», a fait savoir le chef d’état major de l’armée nationale.

Ainsi lancé c’est donc deux jours durant que les 12 équipes de FDS et une équipe de civils vont communier autour du sport roi, dans l’espace aéré de la BECEAO du Burkina Faso. Occasion faisant, Célestin Simporé a appelé la population à sortir massivement pour soutenir cette initiative.

Ce tournoi bénéficie de plusieurs accompagnements. Win-phone SARL est l’un des partenaires. Son gérant Ibrahim Ouédraogo a indiqué qu’il « y a des moments où il faut déposer des armes et essayer de décompresser et repartir de la plus manière au front. Parce que, quoi qu’il en soit nous allons remporter la victoire. Les terroristes ne doivent pas nous empêcher de vivre ». C’est la raison qui a valu son association à cette initiative, selon ses dires.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

